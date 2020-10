Les 8 500 jeunes lecteurs de CM2 et de 6ème ont tranché parmi une sélection éclectique de 7 livres. Les Guerriers de glace d’Estelle Faye aux éditions Nathan est le grand vainqueur du prix littérature jeunesse « Livre mon ami » 2020.



Martine Nollet (C.C.) •

L’auteure en visio-conférence

Livre mon ami 2020

Le résumé des Guerriers de glace

Aventure, fantastique, conte, album… La sélection de cette 24ème édition de « Livre mon ami » se voulait éclectique. Un panel très abouti, sur lequelse sont penchés et c’est finalement lequ’ils ont choisi, en récompensant Les Guerriers de Glace, le premier roman d’Estelle Faye aux Editions Nathan. Une « histoire d’amitié, assez féministe, entre un petit garçon et une jeune fille, qui a été lue avec délice par les élèves et les membres du comité de lecture et qui a fait l’unanimité », souligne Françoise Guépy, membre de l’association Livre mon ami et trésorière. Depuis 10 ans, l’association permet aussi aux enfants malvoyants et non voyants d’écouter des histoires.Le roman d’Estelle Faye « avait une lecture particulièrement fluide et le fantastique plait beaucoup aux enfants », observe Françoise Guépy. En raison de la situation sanitaire, l’auteure Estelle Faye ne pourra pas venir, elle recevra son prix à la maison de la Nouvelle Calédonie.La bonne nouvelle, c’est que les jeunes lecteurs pourront la rencontrer virtuellement au cours de visio-conférences organisées dans les 3 provinces.Et pour ceux et celles qui seraient tentés par cette lecture, en voici le...Alduin est le fils du chef de Rosheim ; Léna est la fille de la guérisseuse qui vit dans une cabane en dehors du village. Tout les sépare, mais ce sont les meilleurs amis du monde. Alors, quand Alduin apprend que les Guerriers de glace, ces êtres cruels qui vivent au-delà des montagnes, reviennent au village pour enlever une jeune fille, son sang ne fait qu’un tour. Surtout que les villageois sont prêts à sacrifier Léna pour épargner leurs filles…