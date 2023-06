Les indépendantistes rendent compte du contenu des bilatérales à Nouméa

Après les bilatérales avec l'Etat début juin, la mouvance indépendantiste a donné rendez-vous aux Calédoniens ce samedi à la place du Mwa Ka à Nouméa. Objectif : informer les militants du contenu des discussions avec l'Etat.

Dave Waheo-Hnasson et Myriam Ponet (édité par Valentin Deleforterie) •

Il ne s'agissait pas du rassemblement le plus imposant qui soit ce samedi au Mwa Ka, mais certains ont tout de même fait le déplacement depuis Canala. C'est le cas de la famille Kona, venue savoir ce qui s'est réellement dit entre la délégation indépendantiste et l'Etat lors des dernières bilatérales.

"Je suis venue pour écouter, m'informer. C'est concret, on voit tous ceux qui parlent d'habitude à la télé et à la radio. On ne les comprend pas toujours et là, on les comprend mieux", affirme Coralie Kona.

En toute transparence, la mouvance indépendantiste assure qu'aucun accord n'a été signé, ni avec l'Etat, ni avec les non-indépendantistes."Il s'agit de sensibiliser les gens sur la situation du pays, sur l'évolution et sur la trajectoire qu'il prend", souligne Christian Tein, co-organisateur de la journée et commissaire général de l'Union calédonienne.

Un séminaire sur l'audit de la décolonisation

Parmi les quelques jeunes venus ce samedi, plusieurs artistes du groupe Libéral, originaire de l'île des Pins. "On a toujours eu l'habitude que nos parents ou notre entourage viennent nous rapporter des informations politiques mais j'ai préféré venir aujourd'hui pour avoir ma propre opinion", explique Emma.

"On veut savoir quelles démarches vont être mises en place pour le pays", complète Sarah, l'une de ses amies. L'une de ces démarches concernera très prochainement l'audit de la décolonisation, dont les résultats ont été publiés début juin. La mouvance indépendantiste a prévu de tenir un séminaire pour examiner ce bilan.