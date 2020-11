Les licenciements à l’alliance scolaire provoquent des remous

Un « collectif de soutien à l’enseignement privé », composé notamment d’anciens membres de l’Alliance scolaire de l’église évangélique manifestait ce mercredi matin devant le siège de l’Asee. Il dénonce le management et des licenciements.



Dette de 1,2 milliards de francs

Les mesures prises dans le cadre dude l’Alliance scolaire de l’église évangélique (Asee) provoquent lad’un « collectif de soutien à l’enseignement privé » qui s’est rassemblé ce matin devant lede l’Asee.Le collectif déplore lede cinq personnes du service financier et ressources humaines. « C’est surtout lede la nouvelle directrice. C’est catastrophique, lance Baël Kaqea, ancien président de l’APE du lycée Do Kamo. Parce que les personnes qui viennent d’être licenciées elles ont subi du harcèlement. C’est humiliant. On est en train de parler de redressement judiciaire, mais leà l’intérieur de la direction, c’est pas des choses à faire. »De son côté, la direction rappelle que l’Asee a été placée en redressement judiciaire en 2017 avec une dette qui s’élevait à l’époque à 1,2 milliards de francs CFP et que les licenciements ont étéen 2016 : « Je n’ai fait qu’appliquer dessuite à la gestion et à la situation désastreuse de l’alliance scolaire », répond ainsi Isabelle Le Moal, directrice de l’Asee, qui rappelle que sa nomination est intervenue dans le cadre de cettede redressement judiciaire.Ebfin, le collectif entendait également dénoncer ce matin un, la société de la directrice travaillant toujours selon eux pour l'Asee. Une affirmation réfutée par Isabelle Le Moal.Pour rappel, l’Asee accueille au totaldans ses établissements et emploienon-enseignants et