Les nakamals de plus en plus souvent ouverts le matin

De plus en plus de bars à kava ouvrent dès le matin. Des changements d’horaires pour satisfaire la demande. Notamment des travailleurs de nuit qui peuvent profiter de la journée pour se détendre entre amis.

Marguerite Poigoune (avec Caroline Moureaux) •

C’est une tendance qui semble se confirmer. Les Nouméens fréquentent de plus en plus souvent les nakamals en journée. Une demande qui a poussé plusieurs établissements à ouvrir désormais le matin.

Dans un bar à kava de Ducos, il est 10 heures et Brian, le premier client attend depuis quelques minutes. " Boire un shell [une coupe de kava] le matin, c’est déjà pour venir voir les copains, on partage, et c’est aussi pour ouvrir un peu l’appétit" explique-t-il.

Moins de clients le soir

Ce nakamal a toujours ouvert le soir. Depuis un mois, il ouvre à partir de 10 h le matin, en proposant 5 à 10 litres de kava. " On a été obligés parce qu’on a vu que le soir, il y a de moins en moins de clients et on voulait rattraper ça en journée" explique Kaï, l’un des employés. "Ça marche bien, ça ne fait qu’un mois mais on fait de bonnes recettes quand même. C’est la crise Covid qui fait qu’on a été obligés de trouver comment faire rentrer de l’argent".

Les travailleurs de la nuit et du matin

Direction la Vallée du Tir, dans un bar à kava qui ouvre dès 8 heures le matin, depuis mars dernier. Pascal, le gérant confie que beaucoup de clients viennent dès le matin. "On aime le milieu du nakamal, parce qu’il y a une bonne ambiance, une bonne énergie. Et il y a du client. On répond à la demande pour tout le monde".

Parmi les clients, une femme qui termine son travail en milieu de matinée et en profite pour retrouver quelques amis et prendre quelques shells.

D’autres clients sont des travailleurs de nuit ou certains préfèrent s’occuper de leurs enfants le soir.

À chacun ses raisons donc, comme en témoignent ces réactions recueillies par Marguerite Poigoune.