Les Pépites de l'université de Nouvelle-Calédonie toujours aussi innovantes

Jeunes diplômés et nouvelle promotion du dispositif Pépite NC réunis en un seul endroit. Le programme, développé pour soutenir et accompagner les étudiants entrepreneurs dans leurs projets innovants, organisait ce jeudi à la Station N à Nouméa une soirée où se sont croisés nouveaux entrepreneurs et futures pépites.

Julien Mazzoni (Anne-Claire Lévêque) •

Ils ont entre 18 et 40 ans. Ils sont étudiants ou salariés, viennent du nord, du sud ou des îles, et ont un point commun : ils veulent se lancer dans le monde de l’entreprise. Pour mener à bien leur projet, ils ont decidé de se faire accompagner par le dispositif Pépite NC. Objectif : prendre confiance et acquérir des compétences. Un projet d'écolodge Parmi les porteurs de projets de la nouvelle promotion se trouve Coralie. L'étudiante a un projet en tête : ouvrir un écolodge chez elle, à Pouébo. Pour y parvenir, elle vient chercher auprès de Pépites NC les compétences qui lui font pour le moment défaut, comme "une bonne gestion de l'entreprise, la comptabilité, une posture entrepreneuriale..." Les nouveaux diplômés 2024 du dispositif Pépite NC • ©Julien Mazzoni / NC la 1ère Acquérir de nouvelles compétences Cette année, 24 futurs entrepreneurs composent la nouvelle promotion. Ils ont pu profiter du retour d’expérience de ceux qui recevaient ce jeudi soir leur diplôme après un an de formation. Laurent Forest est l'un d'eux et estime avoir acquis les outils necessaires pour donner vie à son projet d'épicerie mobile à Lifou. "Pour monter son projet, c'est un petit tremplin. Mais même s'ils ne montent pas leur boîte, estime le jeune homme, ça leur servira toujours." Ouvert à tous Ouvert à tous, le dispositif Pépite NC doit néanmoins faire des choix et un jury sélectionne les candidats les plus motivés. "On est basé à l'université, décrit Naomi Daculsi, chargée de mission du dispositif, et on a deux rendez-vous minimum par potentiel candidat". Et la jeune femme de conclure : "Si on ne se lève pas pour réaliser ses rêves, quelqu'un va nous embaucher pour réaliser les siens".

