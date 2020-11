Les petits entrepreneurs ont des projets à revendre

Pour sa première édition, le rendez-vous dédié aux «petits entrepreneurs» de Nouvelle-Calédonie a rencontré un grand succès. Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie, il a mis en lumière plus de 200 projets portés par des enfants et des ados, à Nouméa, Bourail, Koné, Poindimié et Lifou.

Des "cakes" à vaisselle, des sacs à légume pour remplacer tous les sacs en plastique, des lingettes démaquillantes... On a fait plein de choses bio et faits maison. On va donner l'argent à une vraie association, pour les animaux. - Lucie et Juliette

Ça nous aide surtout pour plus tard. Ça nous apprend un peu la vie, comment tenir une entreprise, le travail de groupe. Après, pour ceux qui font tout seuls, c'est du boulot ! - Maya

Je trouve que c'est tout à fait intéressant et qu'il y a énormément de jeunes qui sont surprenants. - Bernadette

C'est surtout donner les moyens aux jeunes de se dire que tout est possible. Et que même avec la passion, même avec l'envie, il faut toujours travailler dur. - David Guyenne, président de la CCI

Décorations de Noël, pâtisseries, bijoux, objets pratiques, plantes, graines... Ce dimanche matin, c'est avec panache et un aplomb parfois déconcertant que les petits entrepreneurs d'un jour "vendent" leur projet respectif. A Nouméa, baie de la Moselle, ils en font la promotion auprès des nombreux visiteurs.L'événement est marqué dans le même temps àau CAP de Poé, àsalle Au Pitiri; à la mairie deet àsous le faré de la province Îles. En tout,petites entreprises éphémères, dontsur Nouméa. Voilà qui représente tout de même quelquejeunes Calédoniens, deans.Matières premières, fabrication de produits, communication, chiffre d'affaires : tous se sont investis comme de vrais patrons dans la création de leur entreprise. Et pour cette première édition, les produits recyclés étaient à l'honneur. Lucie et Juliette, élèves au collège de Tuband, ont par exemple séduit avec leurassociative.La moitié de ces initiatives tournent autour du commerce et de l'artisanat, avec des produits exclusivement faits main. Comme lesréalisés avec des boîtes de céréale et des chutes de tissu, proposés par Maya pour un prix allant de 300 à 800 francs.Cette immersion grandeur nature dans le monde de l'entreprise ales plus jeunes. Mais aussi les adultes venus découvrir ces projets, sans même parler des parents plein de fierté !Portée par la Chambre de commerce et d'industrie, cette première édition aura mis en lumière la virtuosité de petites mains qui ont réussi le tour de force d'allieretde l'environnement.«On avait trois objectifs principaux», énumère David Guyenne, président de la CCI. «Tout d'abord de, dans son rôle économique, social, sociétal voire éducatif, et surtout son rôle central dans le développement et la prospérité de la Calédonie. Ensuite, on voulait honorer nos pionniers : la Calédonie s'est construite grâce à nos anciens, qui ont eu cette initiative privée»,«Et enfin, c'est surtout de mettre en valeur nos jeunes. Ils sont vraiment fantastiques. Ils nous ont surpris par leur enthousiasme, par leur innovation.»