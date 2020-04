Les petits pansements du coeur comptent sur vous !

L’association qui vient en aide aux enfants malades peine à récolter des fonds cette année avec son opération de dons par SMS. L’opération prend fin le 16 mai.

Caroline Moureaux avec Martine Nollet •

Une opération éclipsée par la crise du coronavirus

Petits pansements du coeur itw Monnier

Des rêves d’enfants

L’association les petits pansements du cœur, est en pleine campagne SMS. Une opération renouvelée tous les ans pour récolter des fonds en faveur des enfants hospitalisés, des trois provinces, mais aussi de Wallis et Futuna et du Vanuatu.Cette association n’a pas de subventions. Cette campagne a pour but d’améliorer la qualité de vie des 5 000 enfants hospitalisés chaque année.Cette année, elle peine à récolter des dons. Avec la crise du coronavirus et le confinement, l’opération est passée un peu inaperçue. Depuis le 16 mars elle n’a reçu que 4210 SMS. L’an dernier, au final, 11 000 SMS avaient été envoyés ce qui équivaut à un montant de 2 420 000 francs CFP.Pour faire vos dons, vous envoyez un SMS avec le mot DON au 3677. Le montant de ce SMS, 220 francs CFP, sera entièrement reversé à l’association. L’opération prend fin le 16 mai.Au fil des ans, l’association a permis à des enfants de réaliser leurs rêves comme aller à Disneyland , « piloter » une voiture de rallye , avoir un téléphone ou une tablette, ou encore une sortie à l’îlot Maître.