« Livre, mon ami » repart pour une 24ème édition

Placé sous le signe de la continuité, il y en aura pour tous les goûts : aventure, fantastique, conte... une sélection qui devrait encore faire lire près de 9 000 enfants du CM2 à la classe de 6ème. Cette année encore, 6 romans et un album ont été sélectionnés par un comité de lecture.

Les livres c'est mieux encore que les téléphones, c'est bon pour l'orthographe ma mère elle a dit. J'aime bien les livres d'histoires et les livres de science-fiction, on découvre de plus en plus de choses tous les jours avec la lecture - Evan, 10 ans.



Des livres pour les non-voyants

La sélection 2020

La classe de mer de Monsieur Ganèche

Le cœur en braille

Le Grand Fauve

Les guerriers de glace

Megumi et le fantôme

Indomptables

Capitaine Rosalie

Le jeune garçon a bien compris l’intérêt de. Pour Françoise Guépy, qui fait partie du comité de lecture, l'opération "Livre, mon ami" présente de nombreux points forts."Ils parcourent tout un tas de thèmes, notamment l'amitié garçon-fille, pour casser un petit peu les habitudes parce qu'il y a une histoire d'une fille qui souhaite être pompier et d'un garçon qui veut être coiffeur. On privilégie toujours des livres où il y a à la fois des garçons, à la fois des filles, c'est vraiment quelque chose qu'on s'impose, des auteurs hommes et femmes. On a 460 séries de livres en sept exemplaires" explique-t-elle.L’association remet une série de, 6 romans et un album, en échange de 3000 francs. Cette année encore,sont concernés."Ça concernait des milliers de lecteurs, du primaire au collège. On est très heureux d'avoir des retours d'adolescents puis de jeunes hommes et de jeunes femmes qui nous disent avoir apprécié cette action " indique Nathalie Bressler, passionnée de littératureDepuis plus de 10 ans, l’association permet auxd’écouter ces histoires. "C'est l'association AVH, avec ses donneurs de voix, qui se charge d'enregistrer les sept livres, pour que les enfants puissent les écouter " explique Nicole Travain, secrétaire et organisatrice.Les inscriptions pour lesont ouvertes jusqu’au 3 avril, et celles pour le concours de lecture à voix haute 2020 le sont jusqu’au 5 juin, via le site internet . Les résultats du vote et le nom du lauréat seront connus le 2 septembre. Tous les élèves de CM2 et de 6ème peuvent s’inscrire par l’intermédiaire de leur enseignant.