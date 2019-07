Avec Lôl, la lecture c’est mortel

© C.C. L'auteur et l'illustratrice de la BD Mortelle Adèle seront en séance dédicaces samedi et dimanche.

Des auteurs qui retombent en enfance

Le troisième chapitre de Lôl s’annonce croustillant. Au sommaire de cet événement inauguré hier soir : des ateliers, des spectacles, des lectures et des dédicaces sont proposés tout le week-end sur la place des Cocotiers et à la maison Higginson. L’occasion pour les enfants et les familles de découvrir la littérature jeunesse, tout en s’amusant.Organisée notamment par l’association Lire en Calédonie et la ville de Nouméa, ce festival met en lumière la création artistique et littéraire sous toutes ses formes. Il participe largement à la promotion des livres pour la jeunesse. Et cette année encore, ce rendez-vous littéraire va surprendre par la qualité de ses invités, près de 60 artistes talentueux.A l’affiche de ce festival : Diane Le Feyer et Antoine Dole, alia Mr Tan, les heureux parents de Mortelle Adèle, une bande dessinée dont la machiavélique héroïne connaît un succès monstre dans l’hexagone mais également chez les jeunes lecteurs calédoniens. Les deux artistes livrent leurs premières impressions sur la Nouvelle-Calédonie. « Ce qui m’a touché, c’est cette question de l’oralité que je trouve très présente dans les rapports que les gens ont entre eux. Je viens du monde de la littérature où la parole est magique, elle peut guérir les gens, les toucher… » Diane Le Feyer dit se sentir « comme une enfant », avec « l’envie d’apprendre ».Parmi les invités présents, l’artiste locale Isa Qala propose notamment de découvrir son ouvrage La tribu des veuve, « sous forme de lecture acoustique », avec du chant en accompagnement. Pour Niko, le co-auteur de la BD Frimeurs des Iles, qui propose des démonstrations de dessin numérique, Lôl est l'occasion « de rencontrer des artistes mais aussi de futurs dessinateurs ».Le festival se tient jusqu’au 21 juillet à Nouméa et les 24 et 25 juillet, à Voh. Tout est gratuit.