Lumière sur une ténébreuse maison de Halloween

Pour marquer Halloween même en Nouvelle-Calédonie, certains ont mis le paquet. Direction Koné, à la rencontre d'un passionné dont le jardin a été métamorphosé tandis que dans l'agglomération nouméenne, les préparatifs sont allés bon train.

Bienvenue à la maison de l'horreur ! Elle se dresse à Koné, dans le lotissement de la grande vallée. Voilà trois ans que Kevin Debels, passionné de décoration, agrémente son jardin pour Halloween. Toujours un peu plus. "Quand j'ai commencé, se rappelle-t-il, j'avais fait [une] toile d'araignée et quelques petites décorations. Cette année, j'ai investi un peu plus. J'ai fabriqué quelques décors."

Maintenant, on retrouve le clown, les squelettes, la petite poupée, la sorcière. Avec nos gros monstres, le Arlequin et le faucheur. Kevin Debels, passionné de décoration

Plus d'une trentaine d'éléments

Plus d'une trentaine d'éléments, désormais, et un budget de vingt mille francs. Kevin trouve son inspiration sur internet. Pour ce trentenaire, décorer sa propriété répond avant tout à l'envie de faire plaisir. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les plus jeunes. Reste à savoir si les enfants oseront quémander des bonbons en présence de tous ces monstres.

La maison de l'horreur, à Koné, quartier de la grande vallée, à Koné, allume ses décorations jusqu’à mercredi 1er novembre, de 18h30 à 22 heures.

Un Refuge grouillant de monstres

Plus au Sud, à Koutio, le Refuge du père Noël est passé en mode Halloween la semaine dernière, de la momie suppliante au joker grimaçant. D'affreux personnages sont notamment sur le qui vive depuis dimanche et encore ce mardi soir.

Le Refuge de Halloween, à Dumbéa, au 22 rue Jules-Romain jusqu'à mercredi 1er novembre, de 19 heures à 21 heures (circulation et parking réglementés).

Entres autres adresses funestes, celle d'Anne-Marie Wostrowski au Vallon-Dore.

La maison d'Anne-Marie, au Mont-Dore, 108 rue des Horizons, ouverte mardi 31 octobre, de 18 heures à 21 heures.

Les tendances

Le soir du 31, la chasse aux bonbons devient un incontournable dans certaines familles.

C'est un moment familial, où on se déguise, où les enfants peuvent manger plein de bonbons. Elodie Petitjean, maman de Noah et Kyan



Et pour faire peur à ses voisins, tous les moyens sont bons. Les commerces dédiés aux déguisements, aux accessoires et à la fête croulent sous les idées.

Cette année, Halloween fonctionne bien. On fait pas mal de ventes. On a cartonné, le week-end passé. Celema Tagisia, vendeuse dans une boutique spécialisée



En famille, entre amis, au bureau et même à l’école… on se déguise partout. Reste à choisir entre les grands classiques et les tendances du moment.

Les éternels Joker et Harley Quinn. Après, tout ce qui est sorcières et fantômes. Les monstres, tout ce qui fait peur, Jason de 'Vendredi 13' ou le clown méchant Pennywise. Mercredi Addams, la série de Tim Burton, a beaucoup de succès cette année. Sandy Candela, gérante d'une boutique spécialisée



