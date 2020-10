La matinée des talents séduit les jeunes collégiens

À l’occasion de la deuxième édition de la matinée des talents, 670 élèves du collège de Cluny se sont regroupés, au coeur du stade Pentecost ce mercredi. Au programme : une vingtaine d’ateliers, afin de renforcer le travail d’équipe et l’esprit de cohésion.

Ils étaient plus de six-cent, au coeur du stade Pentecost ce mercredi, supervisés par les enseignants du collège de Cluny. Sport, apprentissage des langues ou encore jeux d’agilité… une vingtaine d’ateliers leur était proposés. « Le but, c’est d’avoir toutes les classes qui s’affrontent dans différentes épreuves, sur une matinée », précise Simon Berne, collégien.Une matinée des talents organisée chaque année par la direction diocésaine de l’école catholique. Elle permet à chaque établissement scolaire de Nouvelle-Calédonie, de mettre en valeur les capacités intellectuelles et sportives des élèves. Une référence à la pédagogie différentiée.Après les ateliers qui font appel à l’observation, à la logique et à la mémorisation, place aux exercices physiques avec le tir à la corde. Une épreuve remportée par l’une des classes de 6e, galvanisée par un bel esprit d’équipe. Au final, un vainqueur a été récompensé dans chaque niveau, en 6e, 5e, 4e et 3ème.Un repas au restaurant a également été offert pour l’ensemble de la classe. De quoi resserrer les liens entre les élèves, à l’extérieur de l’établissement.