Mesures de protection anti Covid-19 dans les centres commerciaux

Visite dans deux surfaces commerciales du Grand Nouméa dans lesquelles des mesures sanitaires ont été mises en place : signalétique au sol, barrières vitrées aux caisses, ports de masques-gants et nettoyage régulier des surfaces de travail. Des mesures qui tendent à se généraliser sur le territoire.

Lorelei Aubry (NG) •

« Après chaque passage de client, on désinfecte, surtout le TPE comme c’est là que les gens tapent leurs codes. C’est plus sûre pour eux et pour nous parce que pour nous, à la maison y’a la famille, on a peur d’amener la maladie là-bas.»

Dylan Nemia, hôte de caisse à Dumbéa

©nouvellecaledonie

Dans un supermarché de Dumbéa et du Mont-Dore, les entrées sont balisées guidant les clients vers les rayons. Ces derniers sont incités à se tenir à 1 mètre de distance minimum, les uns des autres. Des gestes barrières globalement bien respectés.A Dumbéa, des vagues d’une vingtaine de personnes maximum sont filtrées par des agents de sécurité.A l’intérieur, des cloisons en plexiglas ont été installées, pour protéger du virus, celles et ceux qui encaissent et désinfectent toute la journée.