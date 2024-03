Météo : un début de week-end pluvieux et venteux

Maussade, le week-end qui a commencé en Nouvelle-Calédonie. Entre risque de pluies orageuses et avis de vent fort, deux types de vigilance jaune sont activés, dans 27 communes en tout. Prudence !

Les nombreuses animations de ce samedi matin ont dû faire avec des pluies par endroits diluviennes.

Les orages

Une vigilance jaune pour risque d’orages reste déclenchée pour neuf communes du Sud et des îles : Thio, Yaté, le Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, l’île des Pins, Ouvéa, Lifou et Maré. Elle concerne surtout cet après-midi et la nuit prochaine. Prudence sur la route, en particulier, et à proximité des cours d’eau.

Le vent

Dans le même temps, alerte jaune au vent violent sur la côte Est, la pointe Nord et l’Ouest de Poya au Mont-Dore : présence d’un alizé de Sud-Est avec des rafales jusqu’à environ 75 km/h.

La mer

Un bulletin spécial marine complète le tableau, avec un avis de grand frais sur les lagons Sud, Ouest, Nord et Loyauté.