Michel Berthomier, personnalité du sport calédonien, est décédé

C'était une personnalité bien connue des sportifs de la Nouvelle-Calédonie. Michel Berthomier ou "Mimi", s'est éteint samedi dernier à l'âge 72 ans des suites d'une longue maladie. Un athlète qui avait vécu plusieurs vies sportives.

Titouan Moal •

Tout le monde l'appelait "Mimi". Figure emblématique de l'Anse-Vata, où il passait beaucoup de son temps libre, Michel Berthomier est décédé ce samedi à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie. Sportif aguerri, il avait brillé dans plusieurs disciplines : un titre de champion de France en planche à voile et plusieurs médailles d'or en planche à voile et en motocross. Pionnier dans son domaine, il avait participé, en 1975, au premier championnat de motocross organisé à Dumbéa. Il avait également remporté un titre de champion de Calédonie à plus de 60 ans. "Mimi"a aussi pratiqué le VTT et le rallye automobile. Un homme aux multiples passions, qui manquera aux Calédoniens.

Une veillée aura lieu au centre funéraire de Nouméa, mercredi 9 août de 10 heures à 20 heures. Une autre veillée se fera quant à elle au centre funéraire du Pont des Français, jeudi 10 août, de 17 heures à 19 heures, suivie de la crémation. Nos pensées vont à Maryline, son épouse, et à ses enfants.

