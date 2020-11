Mieux manger et mieux bouger avec les « cantines à l’unisson »

Cette semaine se déroule la 8ème édition des cantines à l'unisson, le thème de cette année, « fourchettes baskets », est là pour rappeler l'importance d'une bonne alimentation associée à une pratique sportive régulière. Au collège de Dumbéa-sur-mer, les élèves ont adhéré au concept.

Valoriser les produits locaux

Conjuguer alimentation et activité sportive

45 kilos de thon et 30 kilos de lasagne, aujourd’hui le chef Valéry a entre ses mains de quoi fournir les 500 repas du jour pour les élèves du collège de Dumbéa-sur-mer. Du 100% local pour tenter de séduire les papilles des jeunes.« C’était très bon, ça se voit que les cuisiniers ils cuisinent avec le cœur » commente Teïva Larget, élève de 4ème.« Moi j’aime beaucoup tout ce qui est local, j’aime beaucoup manger les fruits, les légumes » renchérit Eden Harbulot, élève de 3ème.« C’est les produits d’ici, c’est notre culture, il faut en profiter » approuve Ervin Teatoto, élève de 3ème.Pour le chef cuisinier, l’événement cantine à l’unisson permet de mettre en valeur les produits locaux dans l’assiette des collégiens.« Le gros problème, c’est de réussir à faire manger à nos enfants les produits du pays. C’est un peu le but mais aussi c’est le plus dur. Ces jeunes là ont l’habitude de manger du tout prêt, et revenir à de la vraie cuisine ce n’est pas forcément ce qu’ils mangent à la maison » explique Valéry Accou, chef de cuisine.Et c'est l'igname de Maré qui est le produit vedette de cette édition. Ses valeurs nutritives, recommandées notamment pour le sport, font de ce tubercule un aliment bon et sain pour la santé.Car l’alimentation ne suffit pas. Le thème de cette année « fourchettes baskets » est là pour le rappeler : une bonne hygiène de vie, c’est aussi une activité sportive régulière. Sur le plateau sportif du collège, les élèves exécutent plusieurs circuits mis en place par leur coach.« Je trouve ça bien, c’est bon pour la santé, surtout pour nous les jeunes, et ça nous encourage aussi » réagit Henry Cagnewa, élève de 3ème.« Alimentation et sport sont la clé d’une hygiène de vie assez saine surtout en Calédonie » rappelle de son côté Corentin Chaulet, coach sportif.Cet événement, organisé par Pacific food lab en collaboration avec l’agence sanitaire et sociale, se déroulera tout au long de la semaine, dans 42 établissements sur l’ensemble de la Grande Terre et des îles.Des activités sportives et ludiques sont également proposées aux élèves sur le temps de cantine de 11 h 30 à 13 h, toute la semaine au collège de Dumbéa-sur-mer, mardi et jeudi au collège Laura Boula à Lifou et mardi et jeudi également dans les écoles de Hmelek, Thuahaik, et Traput à Lifou.