Mobilisation contre la maltraitance animale

Trop de cas recensés

Les manifestants souhaitaient notamment faire appel au gouvernement pour que les textes de loi soient appliqués, que les actes de violence soient punis et leurs auteurs condamnés.Ils rappellent que les objectifs annoncés en faveur des animaux doivent être respectés, à savoir la stérilisation, l’identification, la réglementation de la vente et lutte contre la maltraitance.Or, les exemples de maltraitante sont nombreux selon Dominique Exposito, la fondatrice du mouvement citoyen « Stop a la maltraitance animale ». « Ça peut être un chien enfermé sur un balcon en plein soleil sans eau, des chiens qui prennent des coups de sabre ou récemment l’exemple de ce chien projeté contre un mur, mais aussi cette chienne ébouillantée à Païta et balancée comme un vulgaire sac à ordures dans la nature avec ses quatre chiots. » Des exemples qui ne sont « pas supportables », estime Dominique Exposito.Isabelle Champmoreau, chargée du bien-être animal au gouvernement, était présente à cette mobilisation.