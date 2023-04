Mont-Dore : la magie de Pâques à l'œuvre dans la maison d'Anne-Marie

La fête de Pâques s’expose dans la demeure d’Anne-Marie Wostrowski chaque année pendant trois semaines, à la période de Pâques. Depuis 17 ans, son jardin et sa maison du Vallon-Dore, au Mont-Dore, sont envahis d’œufs et de cloches. Cette demeure ouvre ses portes aux Calédoniens ce week-end et la semaine prochaine (sauf lundi) pour partager, autour de ses créations.

Comme une guide chevronnée, Anne-Marie Wostrowski aiguille ses jeunes visiteurs à l’extérieur de sa demeure située au Vallon-Dore, au Mont-Dore. Chaque année depuis 17 ans, elle émerveille les plus petits avec ses décorations de Pâques. Des lapins, œufs et cloches faits-main, qui ont vu défiler des générations. Et la magie opère toujours.

Eva et Nalani ainsi qu'Illroy, Lenny et Maxime en savent quelque chose."On aime bien aller chez Anne-Marie parce qu'elle fait plein de décorations," estiment les enfants. "On peut chasser les oeufs au chocolat et on est heureux", poursuit l'un d'eux. "Même si c'est dur, on le fait et on trouve que c'est très bon", ajoute un autre.

La demeure d’Anne-Marie Wostrowski décorée pour Pâques • ©Alix Madec / NC la 1ère

"Les enfants adorent"

C'est l'occasion de partager avec les plus jeunes et de présenter des créations façonnées pendant des heures. Valérie Nicolas, directrice d’une garderie au Mont-Dore, y emmène ses petits protégés chaque année. "On est très bien reçu, s'enthousiasme-t-elle. Sa maison est toujours décorée parfaitement. Les enfants adorent. Elle nous reçoit avec des gâteaux. Une petite chasse aux oeufs se fait après donc les petits comme les grands sont impatients. "

Un rendez-vous que cette passionnée prépare depuis deux mois. Chaque élément est disposé avec précaution sur sa terrasse. Une installation qui dure plus d’une semaine. Au total, près de 300 objets y sont répartis, avec minutie.

La demeure d’Anne-Marie Wostrowski décorée pour Pâques • ©Alix Madec / NC la 1ère

Beaucoup de travail fait main

"Il y a beaucoup de travail qui est fait main, fait remarquer Anne-Marie Wostrowski, propriétaire de « la Maison d’Anne-Marie ». Par exemple, je fais les pompons devant la télé pour m'avancer dans mon travail parce qu'ils sont gros. J'aime beaucoup partager. Ça fait beaucoup de bien."

La demeure d’Anne-Marie Wostrowski décorée pour Pâques • ©Alix Madec / NC la 1ère

Une visite féérique, pour agrémenter trois jours dédiés aux plaisirs chocolatés. La maison d’Anne-Marie est ouverte à tous ce week-end et la semaine prochaine, à partir du mardi 11 avril et jusqu’au vendredi 14 inclus.

Une passion qu’elle met à profit tout au long de l’année lors d’autres événements comme Halloween ou encore les fêtes de Noël.