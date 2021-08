Mont-Dore : le rendez-vous de l’emploi de la SIC pour la première fois sur la commune

La Sic organisait ce mercredi le rendez-vous de l'emploi, au Mont-Dore. L'occasion pour les locataires et habitants de rencontrer des professionnels de l'insertion pour informer sur les dispositifs dont peuvent bénéficier les demandeurs d'emploi et/ou porteurs de de projets économiques.

Sheïma RIAHI (Ondine Moyatea) •

Ce mercredi 25 août, les habitants du Mont-Dore ont pu s’informer avec des professionnels de l'insertion.

Parmi ces résidents, Marie-Paule Ijelipa a enchaîné durant une dizaine d’années les petits boulots et a décidé de mettre toutes les chances de son côté pour décrocher une formation professionnelle. Elle pourrait ainsi obtenir un contrat d’embauche et plus de stabilité pour elle et sa famille.

« Comme ma fille rentre à l’école l’année prochaine, je voulais m’insérer dans le monde du travail » explique Marie Paule Ijelipa « Je suis très satisfaite, j’ai pu voir des personnes compétentes qui m’ont bien informé. »

Venir avec une idée de métier en tête

Ce rendez-vous de l’emploi regroupe 8 partenaires et permet à la jeune mère de famille d’obtenir les contacts indispensables pour mener à bien son projet professionnel.

Sur place, la chambre des métiers et de l’artisanat, la direction de l’emploi de la province sud, l’ADIE ou encore le groupement pour l’insertion et l’évolution professionnelle, accompagnaient tous ceux qui souhaitaient clarifier leur projet professionnel ou lui donner une autre orientation.

« Avant de chercher un emploi et une autre formation, le mieux c’est de chercher quel métier on veut réaliser et parfois ce projet-là doit être un peu plus précis » conseille Séverine Evain, chef du service pôle formation orientation du GIEP.

Le prochain rendez-vous à Païta



C’est dans ce but, que la SIC, a initié depuis le début de l’année ces rendez-vous de l’emploi. Après Dumbéa et Nouméa, c’est au Mont dore qu’elle a souhaité accompagner les 2000 locataires résidant dans la commune.

« Un bailleur social aujourd’hui ne se limite pas à proposer des solutions de logements à ses résidents, il doit aussi leur proposer une amélioration de leur cadre de vie et une insertion » informe Petelo SAO, président du CA de la SIC.



L’événement était également destiné à l’ensemble des habitants. Le prochain rendez-vous de l’emploi aura lieu le 27 octobre à Païta.



Le reportage de Sheïma RIAHI et Gaël DETCHEVERRY :