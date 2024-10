Mouvements de terrain, amiante environnemental, risques sur le littoral… Comment signaler et mieux comprendre les aléas naturels en Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie dispose d'un nouvel outil pour sensibiliser aux aléas naturels. Un portail numérique développé par les services du gouvernement, qui peut être enrichi par les signalements de la population. Géorisque, mode d'emploi.

Vous avez remarqué un gros mouvement de terrain ? Vous avez vu la mer recouvrir brusquement la côte ? Vous observez que le littoral près de chez vous recule à cause de l'érosion ? Vous avez repéré la présence d'amiante environnemental ? Autant de constats qui peuvent être signalés sur "Géorisque".

Comment signaler

Comme son nom l'indique, ce portail numérique est dédié aux risques géographiques. Ou, pour être plus précis, à des aléas naturels auxquels la Nouvelle-Calédonie est exposée. Il propose un accès simplifié aux informations avec mise à jour ou enrichissement des données. Et donc cette possibilité de faire des signalements, dans une démarche participative. Il suffit de remplir une fiche en ligne, en précisant la date de l'observation, le lieu et le phénomène. L'internaute a aussi la possibilité d'ajouter une image.

"Géorisque" se concentre sur trois grands risques

Les mouvements de terrain englobent les "chutes de blocs ou éboulements", les "glissements" et ce qu'on appelle des "laves torrentielles" ! Plus de 27 000 phénomènes ont été inventoriés, apprend-on au passage...

L'amiante environnemental est celui qui se trouve dans les roches, par exemple sous forme de trémolite, et pas dans des matériaux industriels. L’inhalation des fibres d’amiante peut provoquer des maladies graves, dont certains cancers qui surviennent plusieurs décennies après.

Enfin, l'aléa littoral désigne les risques d'érosion qui planent sur les trois quarts de nos côtes, la menace de submersion marine qui en concerne la moitié et la possibilité de tsunamis. Tout ça en lien avec les phénomènes cycloniques, les séismes sous-marins, mais aussi le changement climatique et l'activité humaine.

Explorer des cartes

Ce portail a été pensé par la Dimenc, la direction de l'Industrie, des mines et de l'énergie, en collaboration avec la direction du Numérique et de la modernisation. "Dans le prolongement de l’Observatoire du littoral", explique le gouvernement, "il propose des notices explicatives afin de faciliter la compréhension et l’utilisation des données. Les utilisateurs peuvent explorer une cartographie interactive, consulter des tableaux de bord récapitulatifs par commune, et télécharger ou imprimer des cartes en fonction de leurs besoins".

Recommandation de la CTC

Autre précision : "Ce projet s'inscrit dans la volonté d'améliorer la sensibilisation du public aux risques environnementaux. Il répond notamment à une recommandation formulée en mars 2024 par la Chambre territoriale des comptes dans son rapport sur la politique de sécurité civile, en matière de risques climatiques majeurs en Nouvelle-Calédonie."