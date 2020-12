Mya : le premier bébé de Noël en Nouvelle-Calédonie

Elle s’appelle Mya et est née ce vendredi 25 décembre. Le « bébé de Noël » se porte bien, tout comme sa maman. Un cadeau pas comme les autres cette année pour le jeune couple et les grandes sœurs de Mya.

Lizzie Carboni et Nicolas Fasquel (AM) •

Un petit nez bien dodu, une bouche joliment dessinée… Mya a choisi ce vendredi 25 décembre pour venir au monde. Un matin de Noël pas comme les autres pour ses jeunes parents et ses deux grandes sœurs.

Accouchement serein

Mademoiselle Mya est née à 7h21 du matin et pèse tout juste 2.7 kg, un accouchement serein et sans péridurale raconte la maman, Tiffany Kromopawiro. « Hier elle m’a laissé manger mes huitres, elle est arrivée comme une flèche, le temps de trois contractions et puis elle était dans nos bras… c’est un beau cadeau, peu importe quel jour elle arrive ».

Les grandes sœurs, Cassie 8 ans et Zoé 2 ans avaient commandé des jouets par milliers au père Noël. Mais l’arrivée de la petite dernière, a tout chamboulé et Cassie est déjà prête à endosser le rôle d’une deuxième petite maman.

Quatre filles à la maison et un papa, prêt à prendre soin de ses femmes. Une famille radieuse, qui ne serait en revanche pas contre un petit frère.

Le reportage de Lizzie Carboni et Nicolas Fasquel :