Natation : une double formation pour les jeunes pendant les vacances scolaires

La section natation du club de l'Olympique de Nouméa propose depuis un peu plus de deux ans l'opération "J'apprends à nager", pendant les vacances scolaires. Objectifs : acquérir de l'aisance en milieu aquatique pour les plus jeunes, et une formation pour les plus grands.

Deux dispositifs au coeur d'une même opération : le premier vise à faire acquérir une aisance aquatique aux enfants de 4 à 6 ans. Le second, intitulé "J'apprends à nager" concerne les 6 à 12 ans. Depuis un peu plus de deux ans, à chaque période de vacances scolaires, des dizaines d'enfants sont accueillis dans différents centres aquatiques : à Rivière-Salée, au CNC, au Mont-Dore et à Pouembout. Les enfants apprennent notamment le crawl et la brasse et bien d'autres activités, faciles à réaliser et qui plaisent à tous.

Stagiaire et professeur pour les vacances

Autour du bassin, 23 stagiaires encadrent les enfants. Ils suivent une formation de brevet fédéral premier niveau, pour être capable dès l'âge de 15 ans, d'assurer la sécurité des enfants dans l'eau et d'enseigner les premiers rudiments de la natation, comme le jeune Nohlan. A bientôt 16 ans, il est stagiaire BF1, il s'est inscrit à la formation qui pourrait lui offrir aussi, une orientation professionnelle.



C'est très sympa, on s'amuse. J'aimerais peut-être m'orienter vers des études sportives, dans la natation donc ça peut être un plus pour plus tard. Nohlan, stagiaire BF1



Les stagiaires ont acquis les bases de la prévention de la noyade. Ils ont aussi effectué leur premier pas dans le bénévolat. Depuis le début de cette opération, plus de 600 enfants ont appris à nager.

