Niran : alerte 1 ce soir à 20h sur l'ensemble de la Calédonie, alerte 2 samedi dès 6h

Même si le temps est calme ce vendredi, la menace Niran catégorie 4, se rapproche et se renforce. Ce soir à 20h, tout le territoire passe en alerte 1. Le Sud passera en alerte 2, demain, samedi 6 mars à 8h, et les îles et le Nord, au-dessus de Boulouparis, dès 6h.

L.C •

La journée de samedi 6 mars sera sans aucun doute, très mouvementée, pour l'ensemble de la Calédonie. Il faudra s'attendre à de très fortes pluies et rafales de vents sur tout le Caillou.

Alerte 1 : vendredi 5 mars à 20h sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie

: sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie Alerte 2 : samedi 6 mars à 6h sur Belep, Poum, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné, Pouembout, Poya, Bourail, Moindou, Farino, Sarraméa, La Foa, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponérihouen, Houailou, Kouaoua, Canala, ainsi que Ouvéa, Lifou, Maré

: sur Belep, Poum, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné, Pouembout, Poya, Bourail, Moindou, Farino, Sarraméa, La Foa, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponérihouen, Houailou, Kouaoua, Canala, ainsi que Ouvéa, Lifou, Maré Alerte 2 : samedi 6 mars à 8h sur Boulouparis, Païta, Dumbéa, Nouméa, Thio, Mont-Dore, Yaté et l'île des Pins.

Cyclone de catégorie 4

Au cours des prochaines 24 heures, le cyclone tropical intense pourrait atteindre son pic d'intensité avec des rafales de l'ordre de 270 km/h près de son centre. Il se rapproche de la Nouvelle-Calédonie et son centre devrait passer à quelques dizaines de kilomètres du Nord-Ouest de la Grande Terre samedi 06 mars, puis frôler le Sud-Ouest de la Grande Terre en fin de journée de samedi. Il sera alors cyclone tropical intense. Son intensité et sa position à ce moment-là restent toutefois soumises à incertitude. "A ce stade, il n'est pas complètement exclu que le centre du cyclone, avec les vents les plus forts à proximité de l’œil, traverse la Grande Terre" précise Météo France NC.



Vents puissants

Le vent de Nord à Nord-Ouest continue de se renforcer. Sur la pointe Nord, il atteint en fin de nuit 30-35 noeuds, avec des rafales jusqu'à 55 noeuds (100km/h). Ailleurs, il souffle entre 20 et 25 noeuds, voire moins sur le Sud-Ouest.

Météo France NC publie un rappel des différentes catégories de cyclones.

©MÉTÉO FRANCE NC



Ouvertures des centres d'hébergements dès ce soir

Comme à chaque arrivée d'évènements climatiques importants, des centres d'hébergement sont aménagés et ouverts dans les communes du territoire.



-Nouméa : le centre Anewy, Vallée-du-Tir (rond point Mageco), le Foyer Vietnamien et le centre Ko We Kara. Des bus de ramassage circuleront ce vendredi soir uniquement, de 19h à 22h, toutes les 15 minutes.



Attendez-les aux arrêts de bus porteurs d'un sticker vert : Ko Wé Kara/ Auer / Rond-point Forest / Eglise de Montravel / Berthelin / Lenquette / Vallée de Tina / Maison de quartier Foyer Soleil / ZI Numbo Saint-Pierre / Follereau / Dillenseger / Kaméré / Lavoisier / Kuendu beach / CHS Bousquet / Université / Polyclinique de Nouville / Conseil coutumier / Pénitencier



- Mont-Dore :

La salle omnisports Henri Sérandour de Boulari

La cantine de l’école La Rizière à La Coulée

La salle omnisports Timi Schmit de La Briqueterie

L’école maternelle de Plum

L’école primaire de la tribu de Ouara, à l’île ouen

- Dumbéa : ouverture de deux centres d’hébergement ce samedi matin à compter de 6h, à la salle omnisports d’Auteuil et à la salle omnisports de Katiramona.

- Païta : trois centres d'hébergement pourront accueillir la population : l’arène du Sud, la salle omnisports du village et la mairie annexe de Tontouta. Un numéro de téléphone, le 35 21 11 est à votre disposition pour les questions relatives aux centres d’hébergement.

- Boulouparis : la maison des associations située à Tomo et le centre culturel situé au village

- La Foa : le centre socio-culture sera ouvert à partir de 17h, ce vendredi

- Koné : L'école Teari, le salle Au-pitiri, le centre d'accueil de l'OMS et la salle omnisport Robert Saggio. Numéro vert : 05 05 50

- Ouégoa : centre d'accueil à la salle polyvalente du village



- Bélep : mise à disposition des locaux de l'OMS et de la cantine comme refuges et d'une équipe de permanence pendant le cyclone. Deux numéros d'appels : 47.69.16 et 92.87.71

- Thio : Pour les secteurs de Thio village, des quartiers et tribus alentours : le centre culturel Xwa Mara au village, la maison Sopi_SLN au village, la salle CE dans le village.

- Canala : le centre culturel Eloi Machoro et maisons communes

- Touho : la mairie fait office de centre d'accueil

Secteur de Thio Mission, les quartiers et tribus alentours : l’internat de l’école Saint-François de Salle à Thio Mission. Numéros d’urgence : 94 18 03, 70 11 77 et le 18.



- Lifou : l'internat du collège Laura Boula, celui de Hnaizianu, et celui de Havila. Opérationnels dès 17h30 ce vendredi

- Ouvéa : à l'école Sainte-Marie à Mouli, à la Résidence Scolaire Shea Tiaou à Lekiny, à la maison commune de Saint Paul, à la maison commune de Houloup, et à la Maison commune de Weneki mais aussi à la Mairie et à l'antenne de la Province des Iles.



Avant de rejoindre les centres, il faut penser à emporter :

• ses papiers personnels ;

• des vêtements de rechange ;

• un nécessaire de toilette ;

• ses médicaments indispensables ;

• du lait, des couches pour les enfants ;

• un lampe de poche.



Les animaux ne sont pas acceptés dans les centres.



Pour rappel, aucun bus ne circulera demain samedi 6 mars.



Les îles se préparent

Ouvéa : En raison du risque de submersion marine, la mairie d'Ouvéa a décidé d'évacuer toute la population du littoral dès ce soir, pour mettre tout le monde à l'abri... à l'école Sainte Marie à Mouli, à la Résidence Scolaire Shea Tiaou à Lekiny, à la maison commune de Saint Paul, à la maison commune de Houloup, et à la Maison commune de Weneki mais aussi à la Mairie et à l'antenne de la Province des Iles. Ils y resteront jusqu'à la levée de l'alerte 2



Lifou : Il y a un fort risque de submersion marine demain matin, 50 mètres à partir du rivage selon la mairie, qui recommande à toute population à risque de rejoindre les hauteurs notamment les tribus du plateau.

Les consignes en alerte 1

L'ensemble de la Nouvelle-Calédonie passera ce soir, vendredi 5 mars, à 20h, en alerte 1. Voici les consignes à suivre.



Les consignes en alerte 2

La population est appelée à la plus grande prudence et à se conformer strictement aux instructions des autorités et au respect des consignes de la sécurité civile.