Niran : la Calédonie en pré-alerte cyclonique

Françoise Tromeur

Un mois après Lucas, c’est reparti : il faut désormais nous préparer à recevoir Niran. A 8 heures ce jeudi, toute la Nouvelle-Calédonie passe en pré-alerte cyclonique.



Les explications du capitaine Alexandre Rossignol, pour la Sécurité civile. Invité de la matinale, il répondait à Charlotte Mestre :

Capitaine Alexandre Rossignol, en charge de la communication à la sécurité civile

Le sens de la pré-alerte

Traduction : on suit l’évolution du phénomène et des consignes de sécurité. On ne sort pas en mer et on évite de prévoir une activité en plein air. On fait le plein de sa voiture. On prépare une trousse de premiers secours. On contrôle le toit de sa maison, on nettoie les gouttières, et on enlève les objets qui pourraient devenir des projectiles.

Stocker de l'eau

Le moment est encore celui d’élaguer les arbres, de prévoir une réserve d’eau potable et de l’éclairage de secours, de faire des provisions. Sans parler des plaisanciers et professionnels de la mer qui doivent renforcer les amarres des bateaux à quai. Mais pour l’instant, il n’est pas nécessaire de cesser le travail.

©NC la 1ere

Au Nord-Est de Cairns

Cette pré-alerte est déclenchée alors que Niran était située ce jeudi, 8 heures, à 1 700 kilomètres dans l'Ouest Nord-Ouest de Belep et à 340 kilomètres au Nord-Est de Cairns, dans le Queensland.

Peu de déplacements

Selon Météo France NC, à 5 heures du matin, la dépression tropicale forte générait des vents à 110 km/h près de son centre et des rafales à 155 km/h. La pression au centre était estimée à 974 hectopascals. Elle se déplace peu pour l'instant.

©Météo France NC

Sur le Caillou samedi ?

Niran est toujours attendue par Météo-France à proximité voire sur la Nouvelle-Calédonie dans la journée de samedi. Elle sera alors devenue cyclone tropical selon notre définition. «Elle pourrait générer à son pic d'intensité vendredi 5 mars des vents maximum de l'ordre de 200 km/h près de son centre», estiment les prévisionnistes.

Vents d'Ouest attendus

Au moment du passage de Niran sur le Caillou, «son intensité et sa position restent soumises à incertitude», précisent-ils, «mais l'option la plus probable est celle du passage en cyclone tropical, occasionnant alors des vents violents (avec des vents de secteur Ouest pendant une partie de l'épisode) ainsi que des fortes vagues sur le littoral. Des fortes pluies précèdent l'arrivée du phénomène, et se produisent pendant les journées de vendredi et de samedi, provoquant certainement des inondations», prévoit encore Météo France. Et pour cause, vu comme les pluies des dernières semaines et de Lucas ont gorgé les sols et chargé les cours d'eau.

©Bureau of meteorology of Australia

Bananiers couchés dans le Queensland

Niran a déjà occasionné des dégâts, notamment dans des bananeraies du Queensland. Selon l'Australian banana growers' council, certaines exploitations ont perdu la totalité de leur récolte de bananes à cause des vents de Niran, par exemple dans la région de Cassowary coast.