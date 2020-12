Noëls calédoniens à travers les époques

L’association Témoignage d’un Passé proposait depuis le début du mois une exposition autour des Noëls calédoniens dans l’histoire et des jouets d’antan à la maison Célières. L’occasion de découvrir des photos d’époque, mais aussi des anecdotes insolites.

Face à l’objectif, les enfants posent sagement avec leurs habits du dimanche et leurs plus beaux jouets. Une grande poupée, une voiture à pédale ou un chien en peluche. Des photos de famille collectées par l'Association Témoignage d'un passé pour cette exposition à la maison Célières.

Le Père Noël de la Maison Barrau

On découvre aussi le Père Noël de la Maison Barrau qui salue la foule depuis son balcon. Une célébrité à l’époque. « La première fois qu'on l'a vu apparaitre à Nouméa, c'était 24 décembre 1930 et ça a duré jusqu'en 1976, détaille Marie-Claire Marie, responsable de la maison Célières pour l’association Témoignage d’un passé. Il y a eu une interruption pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. »

Tous les 24 décembre, le Père Noël était au rendez-vous à la maison Barrau sur son balcon, au dessus de la place des Cocotiers. - Marie-Claire Marie, responsable de la maison Célières pour l'Association Témoignage d'un passé

Des bois de fer à la place des sapins

Les traditions ont beaucoup évolué au fil des époques. « Avant la Seconde Guerre mondiale, on faisait d'autres décorations. Ce sont les soldats américains qui ont introduit l'habitude de l'arbre de Noël, du sapin. Mais les Calédoniens ne sont pas tout de suite passé au sapin, ils ont penché plutôt pour le bois de fer qu'on trouvé assez facilement.»

Des guirlandes de fleurs fraîches

Dans ces sapins des boules en verre, très fragiles. Et lorsqu’il n’y a pas de guirlandes, qu’à cela ne tienne, on en fabrique avec des fleurs fraiches. Les papiers cadeaux, très précieux, sont repassés et conservés pour l’année suivante.

Un bonhomme de neige venu de Savoie

Plus insolite, en décembre 1968, un bonhomme de neige est envoyé de Savoie, dans un caisson réfrigéré. Pour marquer le coup, les enfants calédoniens et savoyards échangent des correspondances pour apprendre à se connaitre. «Il y a eu des amitiés durables qui sont nouées à cette occasion.»

Collecter les photos de Noël

Les photos en lien avec les fêtes de Noël en Calédonie à travers les époques peuvent être transmises à l’association qui conserve et transmet cette mémoire collective.

