Noël sous le signe de la solidarité

Noël, ça peut rimer avec consommation, mais aussi avec générosité. Un moment intense du côté des associations ou des institutions qui préparent et distribuent des cadeaux aux plus démunis.

A J-2 du Réveillon, les petites mains des associations s’affairaient, pour gâter les plus démunis. Ce mercredi 22 décembre, dans les locaux de la société Saint-Vincent-de-Paul, on confectionnait encore des paquets.

Selon Saint-Vincent de Paul

Quelque 300 jouets neufs ont été récoltés. Des cadeaux obtenus grâce à l’appel aux dons d’une radio privée, mais certaines entreprises ont aussi fait preuve de générosité. Au total, 110 familles vont en bénéficier.

D’abord les gens qui ont une carte médicale gratuite, des gens qui sont répertoriés par les assistantes sociales et puis des actions dans les squats, dans les tribus, parce qu’on sait que les gens ont moins de moyens. Elisabeth Gau, présidente de Saint-Vincent de Paul

Version Secours catho

Au Secours catholique aussi, c’est la dernière ligne droite. "Cette année, on a décidé de ne pas prendre de papier cadeau, ni de scotch. On met un jouet", montre une bénévole, "on attache dans des tissus de récupération [avec] un t-shirt de récupération pour faire le lien."

Rien ne se perd, tout se recycle. Ici, pas moins de 750 jouets s’entassent dans l’atelier du père Noël. Certains ont été réparés, d’autres ont été assemblés.

On va un peu partout. Déjà dans les squats autour de Nouméa. On va en ce moment à Bondé, qui a énormément souffert après le passage de la dépression Ruby. On va dans les tribus. Partout où on est appelés. Jean-Yves Lemenant, président du Secours catholique

2021, année particulière, entre crise sanitaire et crise économique. Les associations se voient de plus en plus sollicitées. Y compris pour Noël.

Avec le CCAS de Dumbéa

L’approche de Noël est aussi un moment important pour les CCAS. A Dumbéa, le Centre communal d'action sociale organise cette semaine plusieurs opérations, en faveur de personnes âgées et d’enfants de la ville.

Mercredi après-midi, une soixantaine de filles et de garçons se sont vus offrir des cadeaux, et un goûter, avec en prime la visite du père-Noël. Un Noël en avance qui a fait le bonheur d'une trentaine de familles.

