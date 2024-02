Nouveaux enseignants, tenues communes, transports scolaires... la rentrée se prépare aux quatre coins de la Calédonie

On ne chôme pas dans les établissements scolaires du pays cette semaine. Partout, le personnel s'affaire pour que tout soit prêt pour le grand jour, lundi 12 février. De Poindimié en passant par Nouméa, Lifou et Koné, tour d'horizon des préparatifs de la rentrée.

La pré-rentrée des enseignants a lieu sur les trois provinces ce vendredi. Mais cela fait déja plusieurs jours que le personnel des écoles, les directeurs et les prestataires de service s'activent en coulisses.

En Province Sud, dans le primaire, plus de 900 enseignants vont retrouver leur salle de classe aujourd'hui. L'un des plus jeunes directeurs a 34 ans, et il prend ses fonctions pour la première fois à Nouméa, dans le quartier de Tuband.

Une pré-rentrée avancée pour les nouveaux enseignants

47 nouveaux instituteurs vont faire leur toute première rentrée scolaire dans le pays la semaine prochaine. Sur la côte Est, dix d'entre eux sont affectés sur la zone située entre Hienghène et Nakety. Ils ont fait leur pré-rentrée avec un peu d'avance, dès jeudi. L'occasion de se rassurer avant le grand jour, lundi.

Les instituteurs remplaçants, ces personnels itinérants affectés à un établissement d'une année sur l'autre, n'ont eu, quant à eux, que quelques jours pour découvrir et s'approprier leur nouvel environnement. A l'école de Tieti, à Poindimié, trois des sept instituteurs sont des remplaçants.

Des tenues communes... mais pas partout

En province Sud, les tenues communes des primaires ne seront livrées qu'en avril. En conséquence, au cours des premières semaines de l'année, les élèves pourront venir en classe habillés avec leurs "vêtements de tous les jours". Attention, selon la page Facebook Tenues communes en province Sud, "la tolérance qui est de venir en habits de tous les jours ne s’adresse qu’aux familles qui n’ont pas pu s’équiper."

Au Mont-Dore, ce retard de livraison des tenues a poussé les associations de parents d'élèves des écoles Louis-Henri-Galinié et Jacques-Clavel à organiser une opération d’échanges. L'objectif étant de donner une seconde vie aux tenues uniques.

Au collège de Koné en revanche, pendant deux jours cette semaine, une équipe de professeurs bénévoles s'est chargé de la distribution des tenues communes. Une organisation bien rodée et un avant-goût de rentrée pour les jeunes qui entrent en 6e.

Transporter 1 500 élèves en toute sécurité

Les internats aussi se préparent pour l'accueil des élèves dès dimanche après-midi. Les îles Loyauté en comptent quatre. A Lifou, une vingtaine de professionnels se charge du transport scolaire, pour près de 1500 élèves. Avant la rentrée, ils doivent s'assurer que leurs bus soient opérationnels, notamment pour tout ce qui concerne la sécurité. Des révisions qui demandent de l'anticipation.

