La Nouvelle-Calédonie se mobilise pour la journée internationale du droit des femmes

Ce dimanche 8 mars marque la journée mondiale dédiée à la femme et à ses droits. En Nouvelle-Calédonie, les femmes représentent 49 % de la population. Sur le Caillou, de nombreux événements sont prévus : entre meetings, rencontres et salons, découvrez le programme.

Une marche pour les femmes

L’égalité hommes-femmes

Au Centre Culturel Tjibaou, samedi 7 mars, la 15ème édition de la journée internationale des droits des femmes se déroulera sur le thème : « L’égalité hommes-femmes en Nouvelle- Calédonie ». Objectif : favoriser la prise de conscience des inégalités persistantes entre les genres, dans tous les domaines et de permettre la mise en place d’actions. Le secteur de la condition féminine du gouvernement projette la rédaction d’une charte pour l’égalité hommes-femmes en Nouvelle-Calédonie. Selon une enquête menée auprès d’un échantillon de 200 personnes par l’Observatoire de la condition féminine, 86 % des personnes interrogées y sont favorables. Une journée qui commence dès 8h30, ouverte au public pour tenter de construire cette charte.

La province Sud s’engage aujourd’hui à s’occuper des causes des violences faites aux femmes. Profitant de cette semaine consacrée aux droits des femmes, elle lance un appel à projets en direction de tous types d’associations (sportive, jeunesse, santé, femme, entrepreneuriat, environnement) pour promouvoir cette politique d’égalité. Cela pourra revêtir la forme d’actions de sensibilisation « égalité de genre » ou « lutte contre les stéréotypes de genre », par la création d’outils pédagogiques, ou encore des actions en lien avec la question de l’accès des femmes à leurs droits. Cet appel à projets a été lancé depuis le 4 mars et s’étire jusqu’au 25 mars. Pour se renseigner : objectifegalite@province-sud.nc

À Dumbéa, dès 9h, la médiathèque organise de nombreux échanges sur la place de la femme dans la société. Des interventions avec des spécialistes et autre personnalités viendront ponctuer la journée. Retrouvez le programme ici.

Rencontres

Fêtes et animations

Le centre culturel du Mont-Dore propose une soirée gratuite, festive et animée, le samedi 7 mars, de 17 h à 21 h. Au programme : défilé de mode des exposantes du marché municipal, des démonstrations danses africaines et « New style », du chant, des slams, et un match d’improvisation de l’association Pacifique et compagnie. La soirée se terminera par un spectacle de danse burlesque, avec la troupe de Carine Raguin. Les festivités se poursuivent le lendemain, au marché municipal avec des animations musicales avec Shem et Michel Benebig, de 6h à 12h.

À la Maison des Artisans, à Nouville, du 06 au 08 mars, le traditionnel salon de la femme sera en place. Ouvert à toutes et à tous, il y aura des stands de beauté, bijoux, bien-être ou encore coaching sportif. Au total, plus de 70 exposants feront profiter ces dames de nombreuses bonnes affaires et de cadeaux à gagner. Des gratuites seront aussi prévues durant ces 3 jours : yoga, carioca, pilates... mais aussi des défilés et des concerts.

À Yaté, à la maison commune d’Unia, c’est une journée de la femme qui s’organise autour de la vannerie avec les feuilles de cocotier et de pandanus. Les femmes des associations de Yaté et le marché des femmes d’Unia proposent des ateliers de tressage et un repas partagé avec les spécialités de chaque commune ou tribu, le tout en musique, de 6h30 à 16h.

Et aussi…

Le collectif « Marche Mondiale des Femmes » et l’association MWA NI JE invitent les citoyens à une marche contre les inégalités et la violence faite aux femmes. Le rendez-vous est donné dès, à, à la Mairie du Mont-Dore. Entre 12h et 14h, un repas militant à la maison commune de la Conception est organisé, suivie par une table ronde de 14h à 16h, sur le thème : « transformons nos vies et nos sociétés »Femme d’affaires australienne, Ann Sherry est en visite sur le Caillou jusqu’au 13 mars. Accompagnée de la consule générale d’Australie en Nouvelle-Calédonie, Alison Carrington, elle animera une discussion autour des femmes leaders, des réformes économiques qu’a connu l’Australie et les opportunités du secteur des croisières. Une soirée ouverte à tous, le, à, à, la bibliothèque organise une journée sous le signe du bien-être. Des séances photos, des initiations « bien-être » et la projection d’un film. Le Petit Ciné proposera le film "Amélia", le parcours de l'Américaine Amélia Earheart, pionnière de l'aviation civile, qui a disparu dans le Pacifique Sud en 1937 lors d'un vol autour de la Terre. Un goûter sera offert à toutes les femmes.