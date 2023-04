Nouvelle manifestation des pêcheurs et poissonniers contre le prix de la glace

Ce lundi 3 avril, les pêcheurs et poissonniers s'étaient réunis devant la mairie de Nouméa contre le prix de la glace. En effet, la mairie a décidé il y a quelques mois d'appliquer un tarif au kilo de glace qui sert pour la conservation des poissons. Jusqu'à présent, la glace était fournie gratuitement.

Karine Arroyo et Maurice Carawiane (Noémie Dutertre) •

Encore un SOS resté lettre morte, concernant le paiement de la glace de conservation de la poissonnerie municipale. En novembre dernier, une lettre envoyée par la mairie avait déclenché la colère des poissonniers. En effet, désormais, ils devront payer la glace qui leur sert à conserver le produit de leur pêche. Le premier prix annoncé, était de 17 francs le kilo. Suite à une réunion à la mairie en janvier, le prix de la glace prévu est de 14 francs le kilo au 1er avril. A noter que la glace était fournie gratuitement pour le pavillon des poissons et fruits de mer du marché de Nouméa jusqu'à présent. Mais la mairie a décidé d'appliquer un tarif au kilo de glace.

"Ils sont sans pitié"

Devant la mairie, ce lundi 3 avril, comme il y a 4 mois, une délégation des pêcheurs et poissonniers était démoralisée. Peine perdue, aucun aménagement n'a été consenti après une heure de réunion. "Ils sont sans pitié", s'insurge Monique Sione, porte-parole des pêcheurs et poissonniers. "Ils n'ont rien voulu savoir. On avait beau leur dire que des familles de pêcheurs travaillaient dans le Nord, à l'Ile Ouen, dans les iles... De mon côté, je vais arrêter, je ne sais pas si je terminerais cette année. On n'a pas le choix, c'est trop cher ce qu'ils nous demandent. On ne va pas payer ça tous les trimestres, c'est pas possible !" L'ambiance risque d'être morose dans les jours à venir du côté des poissonniers au marché de Port Moselle, à Nouméa.