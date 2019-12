Une nuit de la Saint Sylvestre sous surveillance policière

Afin de garantir le bon déroulement des festivités durant la nuit de la Saint- Sylvestre, un dispositif de sécurité s’appuyant sur une présence renforcée des forces de l’ordre est mis en place. Par ailleurs, la circulation est modifiée dans le secteur des baies, à Nouméa.

Nadine Goapana •

Dans un communiqué, le haut-commissariat indique les moyens de sécurité déployés sur tout le territoire cette nuit de la Saint Sylvestre.

Renforcement de la présence des forces de l’ordre et des contrôles d’alcoolémie

Afin d’assurer la sécurité de tous, gendarmes et polices patrouilleront, en lien également avec les polices municipales, sur tout le territoire. L’accent sera particulièrement mis sur les contrôles d’alcoolémie. En zone police, des contrôles aléatoires auront lieu sur l’ensemble du territoire de la commune de Nouméa. De même des contrôles routiers seront menés par la gendarmerie notamment aux sorties du Grand Nouméa, de 19 heures à 6 heures du matin.

Dispositif spécifique au secteur des baies, à Nouméa



Stationnement interdite par endroit

à partir de 11h sur le parking de l’aquarium des Lagons,

à partir de 14h route de l’Aquarium/rue Michel-Laubreaux,

à partir de 18h promenade Roger-Laroque (côté terre), entre la route de l’Anse-Vata et la route de l’Aquarium/ rue Michel-Laubreaux.

Circulation interdite à partir de 22 heures

route de l’Aquarium/ rue Michel-Laubreaux,

promenade Roger-Laroque (côté terre), entre la route de l’Aquarium/ Michel-

Laubreaux et le carrefour de la route de l’Anse-Vata / promenade Roger-Laroque,

route de l’Anse-Vata (dans le sens Nord/Sud), entre le carrefour à feux

Boutonnet/Sauvan et la promenade Roger-Laroque,

rue Blaise-Pascal.

Les effectifs de gendarmerie Ce soir, le dispositif "gendarmerie" est composé de 340 gendarmes déployés sur la Grande Terre: 100 agents sur le Grand Nouméa,

40 agents seront affectés sur les Baies à Nouméa,

200 gendarmes sur le reste de la Grande Terre Ce soir, le dispositif "gendarmerie" est composé de 340 gendarmes déployés sur la Grande Terre:

Les forces de police, de gendarmerie et la police municipale assureront des patrouilles pédestres sur les deux grandes zones de rassemblement traditionnel de la Saint-Sylvestre, à savoir la baie des Citrons et la promenade Roger-Laroque, à l’Anse-Vata.Afin de faciliter leur travail et la circulation des personnes en ce soir de fête, le stationnement sera interdit par la municipalité :Seuls les véhicules des riverains, des forces de l’ordre et de secours pourront circuler sur les voies fermées.Le retour à la normale de la circulation se fera sur instruction des forces de l’ordre.Par ailleurs, les patrouilles se poursuivront toute la journée du 1er janvier.