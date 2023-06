Obligation de déclarer et de payer ses impôts en ligne : des aides sont prévues

En Nouvelle-Calédonie, seule la moitié des 110 000 foyers imposables utilisent Internet pour déclarer et payer leurs impôts sur le revenu. Leur nombre doit progressivement augmenter jusqu'à atteindre les 100% en 2027. Pour cela, le gouvernement prévoit des obligations par seuils. Et un accompagnement.

Mathieu Ruiz Barraud et Myriam Ponet (édité par Cécile Rubichon) •

À partir du 1er janvier 2027, tous les contribuables devront payer leurs impôts sur le revenu soit par prélèvement, soit en ligne. C'est ce que prévoit un avant-projet de loi du gouvernement. Mais pas de panique. Le nombre de personnes concernées devrait augmenter par étapes. En 2024, ce sera une obligation pour ceux qui payent plus de 300 000 francs d'impôts par an. En 2025 pour ceux qui payent plus de 150 000 francs. Et en 2026 pour ceux qui doivent plus de 70 000 francs par an à l'administration fiscale.

Des agents seront mis à disposition du public

Quant à la déclaration, en janvier 2024, elle devra se faire en ligne pour les contribuables déclarant plus de 4,8 millions de francs de revenus par an. Le seuil passera à 2,5 millions en 2025. Et à un million en 2025.

Mais "les contribuables éloignés de la sphère numérique seront accompagnés", assure Mickaël Jamet, le directeur des services fiscaux. "L’idée, c’est de mettre en place des points dédiés où des agents les aideront à créer leur compte en ligne, à effectuer leur déclaration et, dans la mesure du possible, à télépayer", explique-t-il.

La mise en place des outils de télédeclaration et de télépaiement a coûté près d'un million de francs. Mais en trois ans, les économies de gestion réalisées (frais de personnel et d'envoi) ont déjà permis un retour sur investissement, assure Mickaël Jamet.

Les entreprises sont également concernées par la réforme. Celles qui présentent un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions de francs dès janvier 2024. Toutes en 2027.