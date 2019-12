Les occupants de la maison de l'Intendant expulsés

Dès cinq heure ce matin, policiers et gendarmes mobiles ont procédé à l’expulsion d’une dizaine de famille, au niveau de l’ancienne maison coloniale de l’Intendant. Les familles ont été évacuées à la demande du gouvernement.

Jeannette Peteisi et José Solia (A.M)

Ils ont été surpris dans leur sommeil. Les habitants de l’ancienne maison coloniale de l’Intendant, située entre l’immeuble Iékawé et les deux tours du Pacifique Arcade au centre-ville ont été expulsés ce matin. Une opération qui était prévue ce vendredi à 9 heures, visiblement réalisée en avance.Tom fait partie des familles sommées de quitter les lieux. « Ils ont cassé toutes nos baraques, ils ont pris toutes nos affaires et balancé les gens dehors et les ont forcé à sortir ce matin à cinq heures. C’était pas prévu, on a été surpris qu’ils débarquent. On n’a rien pu récupérer. Ils sont en train d’exclure des familles qui n’ont pas d’endroit pour se loger, c’est pour ça que je suis contre cette opération. Ce ne sont pas des choses à faire, je crois que l’on va dormir dehors », témoigne l’habitant, qui n’exclut pas de revenir dès demain sur site.Depuis plusieurs années, l’emplacement est revendiqué par le clan Kambwa-We-Cho Pweyta. Un terrain mis à disposition de l’Aire Drubea-Kapumë par le gouvernement, qui commandite aujourd'hui l’expulsion des occupants. Le gouvernement devrait s'exprimer cet après-midi à 14 heures.