Les Olympiades de la chimie fête ses 10 ans

Une dixième édition à laquelle participe une trentaine d’élèves de Terminale Scientifique issus de cinq lycées du Nord et du Sud. Aucun représentant pour les îles Loyauté. Au programme des trois jours : conférences, visite d’usine, travaux pratiques.

La physique-chimie une épreuve au Bac

Des élèves investis

Ce sont vraiment des élèves qui s'investissent, qui ont envie de comprendre ce qui les entoure. Et je pense que c'est ça la beauté de la Physique-chimie c'est qu'on étudie des choses qu'on a au quotidien, en partant des plantes, des médicaments, ou l'exemple ici du thé.

Vêtus de leurs blouses blanches, la dizaine dechimistes en herbe planchent sur l’exercice du jour:de la caféine d'un sachet de thé.Eprouvette, pipette graduée, spatules, chaque équipe dedispose de ses propres matériels.Ici, on parle atome, H2O ou CO2. "Je suis en train de représenter les molécules en forme topologique pendant qu'Alexandra découpe les filtres pour qu'on puisse séparer nos solutions, notamment la caféine" nous explique une candidate. Unbien précis de quoi donner des migraines à ceux qui n'y comprennent rien, mais pour nos chimistes c'est un avant-goût de ce qui les attend auà la fin de l'année.La matière compte au Bac pour les élèves en filière S et STL. De quoi les motiver dans les épreuves de ces olympiades. "Ça nous fait réviser pour le Bac et ça aide aussi pour ceux qui veulent en faire un métier plus tard " confie une jeune fille. "Moi je veux devenir médecin, du coup la chimie ça aide pour connaître les médicaments plus tard" ajoute une autre.Des travaux pratiques sous l’œil attentif d’Hilory Boufeneche, Professeur de Physique-Chimie.Un entraînement avant la grande finale territoriale des Olympiades prévue le 10 octobre prochain. Le gagnant participera au concours national qui se tiendra en France en fin d’année.