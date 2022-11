Païta : la grogne des parents d'élèves qui demandent le maintien des garderies

Alors que l'année scolaire arrive à son terme dans quelques semaines, certains parents ont appris que la garderie du matin dans les écoles publiques serait supprimée à la rentrée prochaine. Portée par un groupe de parents d'élèves mécontents, une pétition a été lancée pour maintenir ce service.

Julie Straboni, Natacha Lassauce-Cognard, Laura Schintu (Loreleï Aubry) •

Ils se disent dans l'incompréhension la plus totale : pourquoi la mairie veut-elle supprimer le service de garderie du matin dans les écoles publiques de Païta ? Une décision lourde de conséquences pour les parents de quelques 750 enfants qui ont besoin au quotidien de cet accueil d'avant classe afin de pouvoir respecter leurs horaires de travail, souvent hors de la commune. C'est par exemple le cas de Mylène, une mère de famille à l'origine d'une pétition lancée il y a trois jours sur internet et qui a déjà recueilli plus de 700 signatures. "Tous les parents avec qui j'ai échangé sur le sujet sont indignés de la disparition de ce service. On en a besoin pour pouvoir déposer nos enfants en sécurité à l'école le matin, ce qui nous permet d'aller travailler dans de bonnes conditions. On se voit pas laisser nos petits-bouts, parfois d'à peine trois ans, devant l'école à 6h45."



Et de poursuivre, "Je prends mon poste sur Nouméa chaque jour à 7h30 donc sans garderie c'est intenable. Je ne peux pas déposer mon enfant à 7h30 et être à 7h30 dans la capitale. Donc on se retrouve sans solution, on n'a pas été informés au préalable, ça nous tombe dessus."

Extrait du formulaire d'inscription aux prestations périscolaires de 2023 qui ne propose plus d'accueil des enfants le matin dans les écoles publiques de Païta. • ©NC la 1ère

Un service en déficit de 35 millions

Si beaucoup de parents espèrent que le conseil municipal reviendra sur sa décision, celui-ci s'en explique. La mairie de Païta affirme qu'elle accuse un déficit de 35 millions de francs sur ce service de garderie du matin et du soir, actuellement géré par "Alliance médiation". Une société qui encadre des enfants répartis dans onze établissement scolaires de la commune.

Se disant néanmoins favorable au maintien de cette offre périscolaire, la mairie prévient que si ce service perdure, le coût pour les familles devra augmenter. Un appel d'offre pour la reprise de ce marché est d'ores et déjà en cours.