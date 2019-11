La Nouvelle-Calédonie dans la fumée des incendies australiens

La Nouvelle-Calédonie s'est réveillée ce lundi sous des cieux brumeux. Des fumées de poussières fines qui viennent des violents incendies dans l'Est australien sont poussées par un anticyclone. Des alertes à la pollution de l'air ont été déclenchées pour les personnes sensibles.

Rédactions de NC la 1ere

Cette visualisation des nuages laisse apparaître la bande qui passe au-dessus de la Calédonie. • ©Image satellite Windy TV pour le 11 novembre à midi. ...

Pas d'affluence liée, ce matin, dans les services de santé

[MISE A JOUR AVEC ALERTES ORANGES ET INTERVIEW DE PNEUMOLOGUE]Ce lundi en début d'après-midi, l'alerte orange était déclenchée pour plusieurs des secteurs couverts par des stations de Scal'Air, le réseau de surveillance de la qualité de l'air à Nouméa et dans le Grand Sud. Le seuil d'information pour les personnes sensibles (les malades qui souffrent de pathologies cardio-respiratoires, les personnes âgées, les nourissons ou encore les femmes enceintes) a été dépassé à 13 heures :- dans le secteur du Faubourg-Blanchot ;- celui de Forêt Nord dans le Grand Sud ;de même que dans le secteur de l'Anse-Vata depuis midi et celui de Montravel depuis ce matin.Ces fumées venues d'Australie ne présenteraient pas de danger pour les Calédoniens en bonne santé - ce serait le cas si on subissait une pollution aux poussières fines constante et à long terme. Le Dr Sophie Birolleau est pneumologue au CHT Gaston-Bourret. «Pour les patients qui ont des atteintes connues de type cardio-respiratoire, il peut y avoir une exacerbation, développe-t-elle. Du genre toux, reprise de crise d’asthme ou décompensation de BPCO [ou bronchopneumopathie chronique obstructive]. Pour les patients qui ont des problèmes cardiaques connus, il peut y avoir aussi des réactivations de leur pathologie coronarienne ou cardiaque.»Quelles règles à suivre ? «D’abord, signaler à son médecin traitant qu’on est dans les personnes à risque et sinon, pour les personnes qui sont à risque, on leur conseille de ne pas pratiquer d’activité physique intense.» Mais pas de rester confiné, précise la spécialiste. «Rester chez soi, c’est valable en cas de pollution à l’ozone, car la proportion d particules fines est la même à l’intérieur comme à l’extérieur. Il n’y a pas lieu de se confiner.»Drôle de coïncidence, le phénomène est ressenti un jour férié que l’on associe avec la guerre et le tumulte des combats. Et l’atmosphère était quelque peu pesante, ce matin du 11 novembre, sur la Nouvelle-Calédonie. Regardez ces images de René Molé à Nouméa, depuis la tour téléphonique au-dessus de Montravel :Depuis dimanche soir,le Caillou comme si un incendie était en cours pas loin de l’endroit où on se trouve. Nombreux ont été les habitants qui ont cherché des flammes du regard. Un passant confiait même avoir cru à une explosion à l’usine de Doniambo. Le phénomène est signalé de Koumac à Prony, en passant par Lifou, Houaïlou, Kouaoua, Voh, Koné, Boulouparis ou tout le Grand Nouméa.Ce sont bien des feux qui sont en cause mais pour les voir, il aurait fallu avoir la vue qui porte loin... Car le phénomène est dû aux incendies historiques qui ravagent depuis plusieurs jours l’Est du New south Wales ou encore du Queensland. Une catastrophe qui a faitdes personnes portées disparus et des dizaines de gens blessés. Des milliers d’habitants ont été évacués, au moins 150 maisons ont brûlé ainsi que des écoles et les services de secours craignent une recrudescence des feux mardi.Les vents nous apportent donc ces fumées d’Australie. Une de cescomme cela arrive régulièrement, après des tempêtes de sable par exemple. «La présence d’unsur le Sud-Ouest australien a ramené ces fumées sur le territoire, leur faisant traverser toute la mer de Tasman», décrypte Gilles Devaud, révisionniste de Météo France Nouvelle-Calédonie. «Depuis la nuit de vendredi à samedi, elles ont pris une trajectoire vers le Nord-Est et elles ont abordé le territoire en fin de nuit [dernière].»«Les conditions des jours à venir [seront] dictées par la position de l’anticyclone», ajoute le prévisionniste. «Malheureusement, vu la taille de cette bande de fumée, il est à craindre qu’on reste dans un air brumeux et chargé en particules au moins toute la journée d’aujourd’hui et probablement encore demain».Le phénomène a donné des teintes étonnantes à la pleine lune puis au lever du soleil, et ce lundi matin, beaucoup de reliefs avaient comme disparu dans le brouillard. De la plage de Magenta, on ne voyait plus le Mont-Dore, par exemple. Plus inquiétant, cela est allé de pair avec des odeurs qui prennent au nez et à la gorge, évoquant du plastique brûlé ou des pneus en feu. De quoi craindre les conséquences.«Est-ce qu’il y a des risques pour la santé des Calédoniens ? Car ce matin, je me suis réveillée avec une énorme crise d’asthme. Seul l’aérosol a pu calmer la crise», demandait une internaute. En évoquant ces fumées, une autre a dit aussi : «Pareil sur Païta, et souffrant d'asthme, je peux vous confirmer que ça ne fait pas du bien ! Résultat, ce sera journée film et jeux de société dans la maison pour réduire les risques.» Autre témoignage lu en ligne : «Je suis restée vingt minutes dehors, je suis retournée m’enfermer avec un gros mal de tête, du mal à respirer», décrivait une jeune femme en s’interrogeant sur les précautions à prendre, pour les personnes mais aussi les animaux.Certains ont donc choisi de rester confinés. D’autres ont annulé leur activité sportive ou leur randonnée dans le Grand Sud. Mais ce lundi, pas d’engorgement des urgences lié à ces fumées, selon le pneumologue d’astreinte du CHT, le médecin régulateur du 15 ou un médecin de garde à Nouméa. Des professionnels de santé plutôt rassurants quant à l’éventuelle toxicité de ces émanations, du moins au vu des éléments à leur disposition.La directrice de Scalair, Alexandra Malaval-Cheval, était ce midi l'invitée du journal radio. «On note depuis la nuit de dimanche à lundi une hausse importante et généralisée de poussières fines», a-t-elle confirmé.