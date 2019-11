Pas de grève des enseignants pour le bac

CW •

Que les candidats au baccalauréat se rassurent, il ne devrait pas y avoir de grève dans l’enseignement du second degré public ce lundi. L’UT- CFE-CGC qui avait déposé un préavis de grève pour le 25 novembre indique qu’ un protocole d’accord doit être signé avec le Vice-rectorat et le gouvernement ce vendredi matin. Le syndicat réclame l’application de nouvelles grilles convenues dans le protocole « PPCR » qui doit entrer en vigueur au 1 janvier 2020 et l’ouverture des campagnes pour les changements d’échelon et les promotions de grade.900 personnes sont concernées : les enseignants, les conseillers d’orientation psychologue, les CPE, ou encore le personnel de direction.