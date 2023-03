Pass sports : le nouveau dispositif d'aide de la Cafat

Une aide financière à la pratique sportive en club est proposée depuis le mois de janvier par la caisse d’allocations familiales et des accidents du travail. Le dispositif "Pass sports", qui concerne 26 000 jeunes de 6 à 16 ans, vise a améliorer l'état de santé général des Calédoniens.

Martin Charmasson •

Il suscite un intérêt encore timide, mais intrigue ceux qui apprennent son existence. Des documents d'informations sur le "Pass sports Cafat" ont été distribués dans les pharmacies, chez les médecins généralistes, ou encore dans certaines grandes enseignes. Au comité olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie, des affiches couvrent même une partie des murs de l'accueil. Le CTOS est partenaire de la caisse d'allocations familiales et des accidents du travail sur ce dispositif. Il joue le rôle d'interface avec les ligues, comités et clubs sportifs.

Anna Tyburcszy est chargée du suivi de projet du Pass Sports Cafat pour le CTOS-NC. • ©Christian Favennec

C’est une aide de la Cafat qui permet aux jeunes entre 6 et 16 ans de se faire financer le montant de la licence fédérale jusqu’à un montant maximum de 7000 francs. La condition, c’est de rentrer dans cette catégorie d'âge et d'avoir des parents travaillant dans le privé. Anna Tyburczy Chargée de suivi du projet Pass sports Cafat au CTOS-NC

Pour en bénéficier, la démarche est simple : il suffit de fournir le numéro Cafat de l'enfant. Sur internet, une application permet de vérifier son éligibilité en quelques clics. Certains comités sportifs ont déjà commencé les démarches. Pour l’heure, cela représente une dizaine de sports et plus d’une centaine de bénéficiaires. « Dans un club de sport, vous avez une partie de cotisation club et une autre partie revenant à la fédération du club en question. Elle va comprendre l’assurance obligatoire par exemple. C’est cette partie-là qui est prise en charge par la Cafat. Le but, c’est d’avoir le plus de monde possible et, idéalement, de toucher ceux qui ne faisaient pas de sport pour des raisons financières ».

Un intérêt pour les familles et les clubs

Direction le tennis club de Païta où, depuis 15 ans, Nicolas N’Godrela met son expérience au service des jeunes de la commune. A quelques mètres de l'éducateur, son président Claude Pydo fait la promotion du Pass sports aux parents. "Chez nous, au tennis, la licence est à 2500 francs CFP. Avec cette aide, vous êtes exempté de ce paiement, mais pas de la cotisation au club qui s'élève à 6500 francs". Mère d'un jeune pratiquant, Marion écoute le discours d'une oreille attentive. "Ça va permettre à beaucoup de personnes d'accéder plus facilement au sport. C'est vraiment important. Je le vois avec mon fils, ravi de pratiquer le tennis. On n'a pas tous forcément les moyens de le faire pour nos enfants. A partir du moment où on les aide, je trouve ça bien". L’avantage est certain pour les familles nombreuses notamment, et pour les clubs en quête de nouveaux adhérents. « Beaucoup de joueurs présents aujourd'hui sur le circuit professionnel ont commencé très tôt, vers 4 ans. Le dispositif commence à partir de 6 ans, c'est très bien. Autour de nous, il y a des enfants des tribus, tout le monde n'a pas les moyens d'amener ses enfants au tennis le mercredi après-midi »

Claude Pydo, le président du Tennis Club Païta informe les parents de licenciés sur le dispositif Pass Sports Cafat. • ©Christian Favennec

La Cafat veut " investir socialement dans la jeunesse "

Le sport est "une activité essentielle pour le bien-être des jeunes" souligne la Cafat. En Nouvelle-Calédonie, le dernier baromètre santé adulte 2021 de l’Agence sanitaire et sociale indique que deux adultes sur trois sont en excès de poids, et que quatre sur dix sont obèses. Une obésité qui touche un peu moins d’une personne sur quatre chez les 18-24 ans, et près de la moitié des 45-64 ans

Source : Agence Sanitaire et Sociale • ©NC La 1ere

L’idée là, c’est vraiment d’investir socialement dans cette jeunesse pour faire en sorte que plus tard il y ait des effets vertueux sur le niveau des dépenses de santé, sur la qualité de vie de ces personnes, sur l’état de santé général des Calédoniens et des Calédoniennes Laurent Tolmé, directeur des prestations sociales de la Cafat

Laurent Tolmé, directeur des prestations sociales de la CAFAT • ©Christian Favennec

Selon le dernier rapport d'activité de la Cafat, 71 milliards de francs CFP de dépenses de santé ont été enregistrées en 2021, sur un territoire où l'on recense près de 45 000 assurés en longue maladie. Inciter à la pratique sportive peut être un moyen d’enrayer les principales affections comme le diabète ou l’hypertension. Seul bémol du Pass Sport Cafat mis en place, il ne concerne que les enfants de salariés du privé. « Il faut bien comprendre que c’est un dispositif réservé aux salariés de manière générale, parce que ce sont les salariés qui cotisent aux prestations familiales du régime général. Et c'est un fonds de ce même régime de prestation, qui vient financer ce dispositif », précise Laurent Tolmé.

Selon la Cafat, ce Pass sports concerne 26 000 enfants de 6 à 16 ans, répondant aux critères. Cela représente une part importante de la jeunesse calédonienne.