Décès de Sailali Passa : le pasteur au service des plus démunis

Le pasteur Sailali Passa est décédé vendredi 29 mai, à son domicile des suites d’une longue maladie. Ancien président du Conseil Supérieur de l’Eglise de Nouvelle-Calédonie, il s’était consacré jusqu’à sa mort à la vie associative pour les plus démunis.



Jeannette Peteisi (avec L.C) •

Au service des plus démunis

Un homme plein de sagesse

Il avait beaucoup de sagesse, c'est dû à sa personnalité. C'est quelqu'un qui était très ouvert, on se sent à l'aise quand on discute avec lui. Il met sa foi sur celui qui l'a appelé pour être à son service. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse et qui ne se montre pas.

Il était dévoué à la cause humanitaire depuis sa retraite pastorale. Le pasteur Sailali Passa avait créé en 1994 son association « Appelé A Devenir Prochain Nouvelle-Calédonie» en référence au bon samaritain dans la Bible.Pendant 26 ans, cette figure emblématique de l’église protestante de Nouvelle-Calédonie, s’est consacrée à aider les plus démunis ; allant même jusqu’à porter leurs voix à l’ONU. Pour Jean-Pierre Waia, le président de l’ADP Nouvelle-Calédonie, le pasteur Sailali était un homme au service des autres."Il ne voulait pas laisser quelqu'un dans la misère, il voulait toujours être auprès des opprimés, des plus faibles. On a organisé des repas, on a été dans la ville pour manger avec les sans domiciles fixes. En 1999, il y a eu aussi cette idée de créer un espace de vie à Dumbéa et c'est là que les SDF allaient pour travailler la terre parce que pour lui aussi, l'association liée à la terre est très importante parce que ça permet à quelqu'un qui est sans espoir de retrouver à travers le lien à la terre, quelque chose de positif" raconte le président de l’ADP Nouvelle-Calédonie.Des années aussi à partager sa foi. Le pasteur Sailali avant d’être nommé président du Conseil supérieur de l’Eglise évangélique protestante de Nouvelle-Calédonie, enseignait à l’école pastorale de Bethania. Le pasteur Hmae Kauc, un de ses anciens élèves en 1977 décrit l’humilité de son professeur de théologie.Dans la coutume, il avait l'habitude dire. "Il met tout ça en pratique et ça se sent" conclut Hmae Kauc. Le pasteur Sailali Passa a tiré sa révérence à l’âge de 83 ans.