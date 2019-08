Un pèlerinage de l’Assomption sous la pluie

© Coralie Cochin Le diacre Joseph Tranle

Un pèlerinage en soi-même aussi

© Coralie Cochin

Des confessions

© Coralie Cochin

La messe célébrée par Mgr Calvet

© Coralie Cochin

PROCESSION CONCEPTION 15 AOUT

Armés de leur foi et de leurs parapluies, ils ont marché plusieurs kilomètres pour certains. Des fidèles de longue date mais aussi de jeunes pèlerins comme Judith, 19 ans, qui est venue de Dumbéa avec les jeunes de la province d’Auteuil. « C’est un peu la fête de notre maman Marie et du coup nous sommes en train de la prier et nous cheminons en priant vers la Conception. »Une fois arrivés à la Conception, les pèlerins ont pu assister à la célébration pénitentielle animée par le diacre Joseph Tranle, le bien-nommé en ce jour d’hommage à la Vierge Marie.« La symbolique de cette journée, c’est être sous le regard de la Vierge Marie et d’être dans une situation où on doit faire un pèlerinage en soi-même et aussi de pouvoir apporter une pierre à l’Eglise, d’être l’unité, d’être ensemble. Marcher veut dire aussi signe de pénitence, et souvent dans la marche, on n’a pas trop le temps de regarder ailleurs, mais de regarder en soi-même ».A deux pas de l’église, des chapiteaux ont été dressés sur un espace accordé par les coutumiers.Ici, les prêtres accueillent les paroissiens qui souhaitent se confesser.Des fidèles aux profils multiples, selon Léa, qui anime les lieux.« De partout de la Calédonie nous accueillons des jeunes de 12 à 90 ans. Parce que ce sont des jeunes, même à 90 ans. S’ils sont là, c’est que ce sont des jeunes et qui continuent à vivre ».Célébré avec beaucoup de ferveur par des milliers de fidèles, ce 15 août s’achève comme chaque année par une messe en l’église de la Conception à 15 h présidée par Monseigneur Calvet, l’archevêque de Nouméa.