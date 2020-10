Pétro-Attiti fait le show

« Attiti all stars, passeurs d’étoiles », c’est le titre du spectacle des élèves et de l’équipe pédagogique du lycée de Rivière-Salée. Un show de deux heures, mêlant chants et danses, et présenté à deux reprises sur la scène du Mouv, à Rivière-Salée.

Lizzie Carboni et Louis Perrin (C.C.) •

On est des passeurs d’étoiles pour les petits frères qui sont en train de nous regarder Joseph Ausu, lycéen

Artistes et professeurs

Ce sont des manifestations comme ça qui permettent de changer le visage de Petro-Attiti

©Louis Perrin

Estime de soi

Le but, c’est de les rendre autonomes et engagés dans leur art, dans leur passion Carmen Marcias, professeure et coordinatrice du projet

Deux représentations au Mouv et des étoiles plein les yeux : les élèves et la communauté pédagogique de Pétro-Attiti ont mis la barre très haut pour leurC’est Kunié qui a ouvert le bal, avec des lycéens originaires de l’Ile des pins. A bord d’une pirogue, ces passeurs d’étoiles, comme l’indique le titre de la représentation, ont fait voyager le public, pour leur offrirLes élèves sont parvenus à concilier chants et danses, après. Et le travail en valait la chandelle. C’est « toujours de la fierté », confie Joseph Ausu, un jeune lycéen de Lifou, ravi de chanter avec ses deux amis de Maré.Pour Sadya Waiemene et Jordana Tidjine, ce spectacle est plus que du divertissement. C’est « un cadeau d’au revoir aux terminale ».Le spectacle « Attiti all stars », c’est aussi des artistes connus, comme le chanteur et guitariste Jimmy Oedin, venu partager la scène avec des jeunes qui n’ont pas hésité à montrer leur talent. A l’image de, qui a fait chavirer le cœur du public.Les professeurs, eux aussi, se sont investis dans ce spectacle. Au placard les livres scolaires, place à la musique. Sur un air de guitare et de saxophone, le public a eu un joli coup de blues. « Il y a beaucoup plus de trac et de stress ici qu’en cours, c’est certain. Mais ça fait du bien de changer de position », indique Jean-Louis Carmé, professeur et saxophoniste.Plus d’une centaine de personne s’est relayée sur la scène du Mouv, à Rivière-Salée pour présenter. « Le but, c’est de les rendre autonomes et engagés dans leur art, dans leur passion, se réjouit Carmen Marcias, professeure et coordinatrice du projet. Donc c’est une réussite pour moi, au niveau de l’estime de soi pour ces jeunes. »Conquis, le public était uniquement composé des élèves et de l’équipe pédagogique du lycée Pétro-Attiti. De quoi s’offrir un beau cadeau de fin d’année.