Plus de 13 000 candidats inscrits aux examens

Les épreuves ont débuté pour certains des 13 722 candidats inscrits à la session d'examens 2020. Une période qui se déroule normalement sur le Caillou, malgré une année chahutée sur le plan sanitaire et social.

Alix Madec avec Coralie Cochin •

©Alix Madec

Des examens en présentiel

Devoir de clémence ?

Coup d’envoi du bac le 26 novembre

Majorité féminine au bac général

8 élèves sur 10 réussissent au bac

Crise sanitaire, confinement en mars et avril, puis mobilisations sociales en fin d’année… L’année scolaire a été marquée par de nombreux soubresauts mais les épreuves ont bien débuté pour les 849 candidats de BTS, le 9 novembre. « Il y a eu des aménagements de programme, rappelle Erick Roser, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. On les avait publiés sur le site du vice-rectorat pour tenir compte justement de ces trois semaines pendant lesquelles il y avait eu, certes, de la continuité pédagogique mais tout de même une perturbation dans le sens où les élèves n’avaient pas les cours encadrés par leurs enseignants. »Le Covid-19 ne circulant pas en Calédonie, le Caillou estToutefois, cette période tombe. Les blocages portés par le collectif Usine du Sud = usine pays et l’Ican ont poussé l’Union des groupements de parents d’élèves à, à l’aube des premières épreuves.En raison du « premier blocage qui a eu (lieu) le 16 (novembre), des élèves n’ont pas pu passer leurs oraux », signale Florenda Nirikani, animatrice de l’UGPE. Il s'agit d'« oraux faucultatifs, notamment pour les langues vernaculaires, mais tout a été réglé puisque les directions ont pris les devants et se sont organisées pour que les élèves puissent repasser leurs oraux. »Message entendu puisque le collectif a annoncé, ce jeudi, lever le pied, pour « respecter la période des examens ». Une situation particulière pour les 2 236 candidats au baccalauréat général et technologique, qui sont également« L’UGPE demande de la clémence par rapport aux enfants qui vont passer le bac », ajoute Florenda Nirikani, évoquant notamment le Covid-19.Le coup d’envoi du baccalauréat général et technologique sera donné jeudi 26 novembre. Au total,sont inscrits en formule générale,en filière technologique etinscrits en bac professionnel.avant d’entamer la réforme du bac, pour la session 2021. L'an prochain, le contrôle continue comptera pour 40% de la note finale, tandis que les épreuves terminales représenteront 60 % de cette note.60 % des candidats inscrits au baccalauréat général sont des jeunes femmes. 52 % des candidats sont inscrits en série scientifique, 31 % en série ES (économique et social) et 17% en série littéraire. 138 candidats sont inscrits aux épreuves obligatoires ou facultatives en langues kanak.A noter queEn 2019, le Caillou affichait, contre 87 % en 2017. En Métropole et dans les Dom, ce résultat était de 91 % l’an dernier.Les tous premiers résultats des 11 examens proposés sur le territoire seront publiés à partir du 11 décembre.sont à découvrir ci-dessous.