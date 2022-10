Plus qu'un jour pour s’inscrire à Parcoursup Nouvelle-Calédonie

Les jeunes Calédoniens ont jusqu’à demain, mardi 25 octobre inclus, pour s’inscrire sur la plateforme Parcoursup Nouvelle-Calédonie et formuler leurs vœux d’orientation dans l’enseignement supérieur. Une démarche qui se fait uniquement sur Internet.

Ce mardi 25 octobre sera la date limite pour s'inscrire et formuler ses vœux sur la plateforme Parcoursup Nouvelle-Calédonie. Certains jeunes, comme Alayan Rodrigues, ont anticipé. Elève en terminale générale au lycée Lapérouse, à Nouméa, il s’est inscrit sur Parcoursup Nouvelle-Calédonie, il y a une quinzaine de jours. Il lui reste désormais quelques étapes à faire, comme la formulation des vœux. Des démarches qu'il est venu terminer au centre d’information et d’orientation, situé au vice-rectorat.

"Parcoursup m’a apporté des informations sur les différents débouchés de certaines voies, (tels que) licences ou BTS", relate le lycéen. Etape importante à ne pas oublier : cocher la case pour que le dossier soit transmis à parcoursup.fr et ainsi faciliter son inscription sur la plateforme nationale, mi-janvier.



Jusqu'à 10 vœux possibles

Si Alayan souhaite partir en Métropole pour effectuer sa première année de médecine, d’autres jeunes décident de poursuivre leurs études supérieures sur le Caillou. Certains optent pour l’université, d'autres pour des formations dispensées dans les lycées du territoire, comme les BTS ou encore les classes préparatoires.

Les candidats à Parcoursup ont jusqu’au mardi 25 octobre, minuit, pour effectuer 10 vœux maximum, parmi les 94 formations proposées. Au choix, des formations qui se font sur sélection, comme les BTS (brevet de technicien supérieur) ou les BUT (bachelor universitaire de technologie), et des formations qui ne sont pas sélectives, comme les licences, par exemple.



Ouverts aussi aux adultes en réorientation

Le Service académique d’information et d’orientation (SAIO) du vice-rectorat sécurise toutes les étapes. "C’est ouvert aux lycéens majoritairement, de terminale, précise Valérie Poirmeur, inspectrice de l’Education nationale. Mais on peut avoir aussi de jeunes adultes qui sont en réorientation et qui souhaitent revenir en première année d’enseignement supérieur et qui vont donc candidater librement sur Parcoursup".



Une inscription en plusieurs étapes

Le vice-rectorat dit vouloir toucher les jeunes "au plus près". "De façon organisée, dès le début de l’année, on va progressivement mettre en place le calendrier de Parcoursup, poursuit Valérie Poirmeur. On va aussi former les acteurs de l’orientation pour accompagner le jeune, que ce soit les professeurs principaux (deux dans chaque terminale) et les psychologues de l’Education nationale.

Une fois leurs vœux formulés, les Calédoniens ont du 26 octobre au 3 novembre pour confirmer leur choix. La phase d’admission principale se déroulera du 9 au 22 décembre. Le vice-rectorat encourage aussi les Calédoniens à se renseigner sur l’attribution des bourses.





