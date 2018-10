Polémique autour des couleurs du Congrès

Afficher ses convictions

© DR Bâtiment du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Une décision irresponsable pour les indépendantistes

POLEMIQUE SUR LES COULEURS DU CONGRES

8 ans après son adoption par les élus du Congrès, la coexistence des deux drapeaux dans les institutions reste à géométrie variable. En 2016, l’ancien président, Thierry Santa, avait poussé le symbole jusqu’à ajouter les couleurs du drapeau Kanaky à celles de la République pour éclairer la façade du Congrès.Deux ans plus tard, Gaël Yanno, le nouveau locataire du boulevard Vauban, balaie cette décision pour revenir à un éclairage 100 % tricolore.« Quelles que soient nos idées politiques, il y a eu un accord pour que les deux drapeaux flottent sur l’ensemble des bâtiments des institutions. C’est toujours le cas et je ne le remet pas en cause. » explique Gaël Yanno. « En revanche, il y a d’autres symboliques qui peuvent être modifiées en fonction de ce que souhaite également le président. En l’occurence là, c’est simplement revenir à ce qui existait auparavant. Même si je dialogue avec les indépendantistes, çà n’enlève pas les convictions et mes opinions politiques qui sont bien évidemment le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française. »Le changement pourtant ne se limite pas à l’éclairage nocturne de la façade. Le drapeau indépendantiste a aussi disparu du salon de la présidence où sont reçus tous les officiels.Pour Rock Wamytan, président du groupe « UC FLNKS et nationalistes », cette décision est irresponsable : « C’est une trahison de la parole donnée. Nous sommes à un mois du référendum, ce n’est pas un comportement responsable par rapport à l‘importance de l’échéance du 4 novembre, et […] (pour) un climat apaisé. »A la ligue des droits de l’Homme, on s’inquiète également de cet arbitrage et plus encore dans ce contexte référendaire. « C’est dommage que le président d’une de nos principales institutions prenne cette décision qui va faire tendre un peu plus la situation » regrette Elie Poigoune, le président de la LDH-NC la 1ere.Entre obligations institutionnelles et devoir de neutralité, Gaël Yanno a-t-il outrepassé ses prérogatives en sa qualité de président du Congrès ?