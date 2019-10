Les policiers manifestent à Nouméa

© Alix Madec

Tout comme en Métropole où les syndicats veulent faire entendre ce soir dans les rues leur mécontentement, les policiers calédoniens manifestent ce mercredi devant les grilles du Haut-Commissariat, à Nouméa.Leur colère pointe le recul de l'âge de départ à la retraite et les conditions de travail et la détresse des équipes sur le terrain.Ils dénoncent aussi l’amputation progressive de l’Indemnité Temporaire de Retraite qui ne sera plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.