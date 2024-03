PORTRAIT. Christelle Wahnawe, sportive engagée qui fait bouger la Calédonie

Pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, NC La 1ère propose une programmation spéciale. Dans la série de portraits "Ils font bouger la Calédonie", focus sur Christelle Wahnawe, créatrice de l'ASAF (Association Sportive de l'Académie Féminine) et footballeuse hors pair engagée auprès des femmes.

"Où est la place de la femme dans le football ?" C'est suite à ce constat que Christelle Wahnawe, épaulée de Coralie Bretegnier, a fondé l’unique école féminine de football de Nouvelle-Calédonie.

Une passion pour le ballon rond, qui l’habite depuis l'enfance. "Je jouais beaucoup avec les garçons y compris mes frères, les cousins et il m'arrivait de les battre et de les dribbler. Du coup ça ne leur plaisait pas donc c'était un petit peu la guéguerre… Oui les filles peuvent jouer au volley ou à la poupée mais le foot ce n’est pas pour vous, c’était ce qu’on me disait."

Découvrez ici "Joue-la comme Christelle", le portrait de "Ils font bouger la Calédonie" consacré à Christelle Wahnawe

Si aujourd'hui la jeune femme entraîne les filles du pays, elle a évolué en France pendant 13 ans en tant que joueuse semi-professionnelle. Elle a d'ailleurs été la seule Calédonienne appelée en stage en équipe de France. "En 2011 lors des Jeux du Pacifique, j’ai été élue meilleure buteuse de la compétition avec mes 12 buts et j’ai mis un but en finale devant mon père. Je le lui ai dédié parce que mon père, il avait du mal à accepter que je fasse du foot et là c’était le plus beau jour de ma vie."

Aujourd'hui, Christelle souhaite transmettre les valeurs de ce sport et bien plus encore. Les licenciées de l'ASAF bénéficient d’un accompagnement scolaire. L’association a mis en place une étude tous les mercredis après-midi durant deux heures à la cité Pierre Lenquette à Nouméa. Des jeunes diplômés du quartier de Montravel viennent y aider les joueuses.

Découvrez notre sélection de programmes dédiés à la Journée internationale des droits des femmes.