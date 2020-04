Pour une partie des petits Calédoniens, un mercredi au goût de rentrée bis

Des milliers d'élèves sont invités à reprendre le chemin de l'école ce matin, après 27 jours de confinement en Nouvelle-Calédonie. Cette rentrée s'annonce adaptée, progressive... et compliquée. Le Sud reprend en demi-classe, les Loyauté échelonnent à partir de demain et le Nord préfère attendre.

Le Sud ouvre la voie

Sarraméa attendra

Beaucoup d’absents annoncés

Pendant le confinement, j’ai travaillé. Malgré que notre employeur nous a fournis les équipements nécessaires, je n’étais pas rassuré en rentrant dans la maison. Maintenant, je ne suis pas du tout rassuré d’envoyer mes enfants à l’école. Je crois que jusqu’au mois de mai, ils resteront à la maison.

- Jean-François, père de cinq enfants du second groupe

Il y aura toujours des craintes. On lui a préparé sa petite trousse de toilette, avec le nécessaire hygiénique, pour qu’elle puisse se nettoyer les mains régulièrement. Un petit masque en tissu pour qu’elle puisse se protéger. Mais elle sera bien obligée de retourner à l’école, de toutes façons.

- Aurélie, maman de Laura, en CE2

Je suis contente de retourner à l’école. C’est plus facile par rapport aux devoirs, le prof à côté de nous pour nous expliquer si on ne comprend pas quelque chose.

- Une élève qui revient en sixième ce matin

On va retrouver les copines et aussi, on va retrouver la maîtresse. Il y a deux groupes et on fait par ordre alphabétique. Je pense faire partie du deuxième groupe.

- Laura, en CE2

La question du transport

Etalée aux Loyauté

Réflexion globale

La province Nord a préféré repousser

La distanciation à l'épreuve de la cour

«Pas évident»

