Province Iles : une rentrée scolaire ce mercredi sous conditions

La commission de l’enseignement prépare activement le retour des élèves après le confinement. Un peu plus de 5000 écoliers, collégiens et lycéens des établissements publics et privés, devraient ainsi faire leur rentrée, la semaine prochaine, si toutes les conditions sanitaires sont remplies.

Nadine Goapana et Cédric Wakahugneme •

Lundi : réunion avec l'ensemble des acteurs du monde scolaire

Chaque province organise de manière spécifque les modalités de sa rentrée scolaire post confinement. La présidente de la commisson enseignement, Wali Wahetra a affirmé que la rentrée sera échelonnée comme ailleurs.La priorité pour les élus est de s'assurer que les conditions sanitaires soient remplies pour une reprise sereine et sécurisée, des cours ce mercredi 22 avril.

Ce vendredi, la direction de l’enseignement a rencontré les directeurs du secteur primaire et les directeurs des internats. Une pré-rentrée afin de faire le point, notamment, sur les actions à mener la semaine prochaine, en matière sanitaire et sur l'accueil des différents personnels. Les enseignants feront leur pré-rentrée ce lundi 20 février. Et si toutes les conditions sanitaires sont remplies, les élèves pourront poursuivre leur scolarité en classe le mercredi 22 avril, à l'instar de leurs homologues de la province Sud.



Dès lundi, les élus de la province des Îles Loyauté rencontreront leurs différents partenaires pour mener à bien leurs objectifs de rentrée : les agents de la DACAS - La direction de l’action communautaire et de l’action sanitaire, les psychologues scolaires, les parents, les coutumiers et le service en charge de la pédagogie ainsi que les communes, en charge des équipements des locaux scolaires ( savons et points d'eau), du transport et des cantines.

Wali Wahetra

Wali Wahetra présidente de la Commission de l’enseignement de la province des îles, répond à Cédric Wakahugneme sur les gestes barrière et les masques.