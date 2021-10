PRATIQUE : rappel des gestes barrières à respecter à la rentrée

Alors que la rentrée approche pour les établissements scolaires, on fait le point sur les gestes barrières à respecter dans les écoles.

Ava Skoupsky •

Depuis un mois, l’ensemble des établissements scolaires sont fermés en raison de la crise sanitaire et de la propagation du virus. Alors que le gouvernement a annoncé un déconfinement progressif - si le taux d’incidence est bon et que le nombre de cas diminue - dès le 11 octobre 2021, la rentrée scolaire est également prévue.

Les établissements accueilleront les élèves en internat et les lycéens dès le 11 octobre. Puis, les élèves de primaire et de maternelle seront accueillis pour une reprise dès le lundi 18 octobre. Une rentrée en deux phases qui devra se faire dans le respect de gestes barrières. Depuis l’annonce de la rentrée par le gouvernement, les établissements scolaires s’organisent afin de respecter les mesures sanitaires. L’occasion de rappeler tous les gestes barrières que les enfants/adolescents devront suivre pour se protéger ainsi que leurs camarades.

La distanciation physique

Lors de la rentrée, il sera indispensable pour les élèves et professeurs de respecter la distanciation sociale. Une distance physique d’un mètre est recommandée pour les élèves masqués. Si le port du masque est impossible, la distance doit être de deux mètres entre chaque élève, c’est le cas notamment lors des activités physiques et sportives.

Le lavage des mains

Le lavage des mains devra être réalisé consciencieusement par chaque élève à plusieurs moments de la journée :

À l’arrivée dans l’école ou l’établissement

Avant et après chaque repas

Aux récréations

Après être allé aux toilettes

Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile

Des serviettes à usage unique seront mises à disposition dans les toilettes de chaque établissement. Pour rappel, le lavage des mains doit se faire avec du savon et doit durer au moins 15 secondes.

Le port du masque

Pour le personnel

D’après le Guide relatif au fonctionnement des établissements scolaires, “le port d’un masque à usage non sanitaire (UNS1) est obligatoire pour les personnels tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. Attention : lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler)”.

Pour les élèves

“Le port du masque à usage non sanitaire (UNS 1) est obligatoire à partir du CP dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives intenses, etc.)”, comme le précise le Guide relatif au fonctionnement des établissements scolaires.

Ce seront aux parents de fournir aux enfants des masques adaptés. Les provinces, les communes et le vice rectorat dotent chaque école, collège et lycée en masques à usage unique afin qu’ils puissent être fournis aux élèves dans deux circonstances : “en cas de dépannage exceptionnel en cas d’oubli ou bien si les familles ne peuvent pas se fournir en masques”.

À lire aussi Rentrée scolaire annoncée : à la recherche de masques pour enfant

La ventilation des classes et autres locaux

Nettoyage et désinfection

Au moins une fois par jour seront réalisés :

Le nettoyage des sols et grandes surfaces

Le nettoyage des surfaces fréquemment touchées par les élèves et professeurs

Le nettoyage des tables de réfectoire et ustensiles

Les dortoirs dans les internats



Fermeture en cas de cas contact

En cas de cas positif à la Covid-19 confirmé dans une classe de maternelle, la fermeture de la classe et un isolement de 7 jours sera appliqué. Pour les collèges, lycées et internats, pas de fermeture mais un renforcement du protocole de cas contact. Le but ? Identifier au plus vite les élèves qui auraient pu être en contact avec le cas avéré.

Brassage des élèves

Les établissements s’organisent de façon à limiter au maximum le brassage des élèves. Ils limiteront les croisements et les rencontres entre chaque classe et élève.

Restauration scolaire

Enfin, le service de restauration scolaire sera maintenu. Toutefois, des mesures de distanciation et nettoyage régulier seront mises en place. “Les plages horaires et le nombre de services pourront être adaptés en concertation avec les directions et les collectivités concernées, de manière à limiter les flux et la densité d’occupation et à permettre la limitation du brassage”, précise le Guide relatif au fonctionnement des établissements scolaires.

Pour rappel, les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des différentes mesures. Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves.