Pré-rentrée effective pour les équipes pédagogiques dans un contexte marqué de baisse des effectifs

Quelques 63 000 élèves s'apprêtent à faire leur rentrée scolaire 2023 en Nouvelle-Calédonie. Une rentrée marquée par une baisse des effectifs. Une rentrée qui s'anticipe aussi et bien évidemment dans les corps enseignant aussi bien dans le public que dans le privé. Vendredi 10 février c'était, pour beaucoup d'établissements, jour de pré-rentrée pour les différentes équipes pédagogiques.

63 800 élèves sont attendus lundi 13 février sur les bancs de l'école. Le vice-rectorat et le gouvernement faisaient le point sur la rentrée scolaire 2023, vendredi 10 février. Et une donne a été mise en exergue au cours de celui-ci. Les effectifs d’élèves sont en baisse dans le premier degré (-1,9%) comme le second degré (-1,4%). Et le même constat prévaut pour le corps enseignant.

Une réunion avec les membres de l’enseignement privé, du vice-rectorat et du gouvernement en charge de l’enseignement est d’ailleurs prévue le 21 février prochain.

Mais le rendez-vous à ne pas manquer pour le monde enseignant, c'était la pré-rentrée. Ella avait lieu vendredi 10 février pour les professeurs du lycée Jules Garnier à Nouméa. L'établissement compte 174 enseignants au total. Et ils étaient réunis au grand complet. Une journée pour discuter de l’organisation mais aussi pour faire le point sur les priorités académiques. Parmi celles-ci : la lutte contre le harcèlement et surtout contre le décrochage scolaire.

Et les professeurs des lycées et collèges ne sont pas les seuls concernés. Il y a aussi bien sûr les instituteurs et institutrices. Exemple à l’école Guy Champmoreau dans le quartier de Tuband à Nouméa. L’équipe pédagogique s’est réunie le matin. Elle aussi pour faire le point avant d’accueillir 200 élèves dès lundi.

La pré-rentrée dans le public mais aussi dans l'enseignement privé, toujours très présent sur le territoire avec son approche spirituelle de l'éducation. Illustration à la Mission de Teouty dans la région de Ponérihouen. Sur place, il y a les anciens qui vont s'en aller et les jeunes qui arrivent et qui parfois y trouvent leur vocation.

