Premier bilan positif pour le Téléthon 2023

C’était l’événement du weekend, l’édition 2023 du Téléthon. Une collecte de dons en faveur de la recherche autour des maladies neuromusculaires. Et les Calédoniens ont une nouvelle fois joué le jeu.

Caroline Moureaux avec Mathieu Ruiz-Barraud •

Le centre de promesses de dons du Téléthon 2023 a refermé ses portes à 22 h ce dimanche soir et les premiers résultats de la collecte sont encourageants.

261 promesses ont été recueillies pour un montant de 4,25 millions de francs. C’est 61 promesses de plus que l’année dernière et 1,1 million en plus.

Un bilan provisoire puisqu’il reste des collectes réalisées lors d’animations à comptabiliser. Et d’autres événements sont encore à venir pour enrichir la cagnotte, notamment un tournoi de belote et un tournoi de badminton le week-end prochain à Bourail.

"Les dons servent à quelque chose"

Invité du journal radio de NC la 1ère ce lundi midi, Robert Racapé, le coordinateur du Téléthon en Nouvelle-Calédonie s’est dit "très heureux de voir que les Calédoniens se rendent compte que le Téléthon et les dons qu’ils font servent à quelque chose".

80 % des sommes récoltées vont à la recherche et les 20 % restant servent à aider les familles ou les malades.

Concernant la recherche, " il y a quand même des choses qui avancent de manière très très bonne" souligne Robert Racapé. "Chaque année, il y a quand même trente essais environ qui sont faits chez l’Homme et pour tout un tas de maladies. Ça ne concerne plus simplement que les maladies neuromusculaires, mais ça peut correspondre aussi au foie, aux reins, aux yeux, au coeur… Donc la recherche est très importante, et il y a besoin de dons".

Des retours en Nouvelle-Calédonie

"On a des retours sur le Territoire sur des dossiers bien précis et cette année, nous avons participé au complément de financement sur un fauteuil électrique d’un jeune handicapé qui continue ses études à l’université" souligne Robert Racapé. "Ce sont des fauteuils qui valent quand même 3,6 millions, et les familles ne peuvent pas forcément toujours participer au reste. Donc cette année, pour le fauteuil, on a participé pour 1,6 million, et pour une commande oculaire, parce qu’il a des problèmes de manipulation de la souris de son ordinateur. Et ça, c’est de l’argent que les Calédoniens versent, mais ils peuvent être tranquilles, il y a des retours sur le Territoire".

Tous les dossiers calédoniens acceptés

Comment ça s’organise pour mettre en place les aides sur le terrain ? "Les dossiers sont montés par le corps médical et nous sont transmis avec tout un tas de renseignements concernant la maladie, concernant l’évolution. Et à partir de là, nous transmettons le dossier à l’AFM à Paris, qui le passe en commission" explique le coordinateur du Téléthon en Nouvelle-Calédonie. "Tous les dossiers qu’on a pu faire passer ont été acceptés. Ça doit être la cinquième ou la sixième intervention que l’on fait sur des fauteuils et sur des aides aux handicapés".

Et n’oubliez pas que si le centre de promesses de dons est fermé, vous pouvez toujours participer au Téléthon en envoyant un chèque sous enveloppe affranchie à l’AFM-Téléthon, BP 1774, 98845 Nouméa Cedex. Et ce jusqu'à la fin du mois de décembre.