Une première vague de bacheliers

Un 12 décembre marqué par les premiers résultats du baccalauréat général et technologique. Au total, près de 2253 bacheliers ont découvert leurs notes ce jeudi. Au lycée du Mont-Dore, l’émotion était au rendez-vous pour la toute première promotion de l’établissement.

Soulagement et bonheur

Des larmes de joie et de soulagement pour cette nouvelle bachelière • ©Lizzie Carboni ...

Une première promo de bacheliers

Le rattrapage pour certains

Des résultats provisoires

14 h tapantes au lycée du Mont-Dore. Des listes sont affichées, des cris de joie fusent. Sans aucun doute, c’est d’abord l’euphorie qui s’empare de ces 141 élèves de terminales générales et technologiques. Après plusieurs semaines d’attente, c’est enfin la délivrance.« J’ai trop d’émotions pour le moment ça fait trop du bien. Les efforts qu’on a fourni pendant toute l’année ça a servi a quelque chose, on se rend compte qu’il faut le faire, tout le monde est passé par là » confie ce tout nouveau bachelier.« Ça s’est mieux passé que prévu parce qu’au final, j’ai eu la mention assez bien donc je suis vraiment très très contente là. C’est du soulagement et plein de bonheur, ça fait vraiment du bien d’avoir le bac » renchérit cette autre jeune fille, reçue elle aussi.Si les jeunes sont rassurés, les parents peuvent eux aussi souffler. Certains n’ont pas pu résister à scruter le tableau d’affichage.« Il n’a pas trop travaillé, mais bon ça va, il l‘a eu, c’est l’essentiel » commente cette maman soulagée.Pour ce premier tour, la direction du lycée se félicite d’un taux de réussite de 67% toutes filières confondues au premier tour.Des résultats qui resteront gravés pour cette première promotion de bacheliers, après l’ouverture de l’établissement en 2017.« Nous sommes très satisfaits sur un certain nombre de séries, les séries scientifiques, économiques et sociales, STI2D. Satisfaits sur la série STMG, un peu déçus sur la série littéraire » commente Christophe Apffel, proviseur du lycée du Mont-Dore.L’heure n’est pas encore à la fête pour certains mais plutôt aux révisions.Au lycée du Mont-Dore, 36 élèves sont inscrits pour le second tour et les professeurs sont déjà présents pour les soutenir.Les oraux de rattrapage débutent ce vendredi pour les baccalauréats professionnels et dès lundi prochain pour les filières générales et technologiques.Pour le moment, le vice-rectorat a publié en fin de journée des résultats partiels. C’est le bac général qui présente le meilleur taux de réussite avec 67,4% d’admis au premier tour contre 61 % pour le bac pro et 55,3% au technologique. Des résultats en très légère baisse par rapport à 2018 indique le vice-rectorat.Les résultats définitifs seront connus le 18 décembre, pour l’ensemble des candidats.